México

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Infobae México platicó con el exagente de la DEA, Mike Vigil, para contrastar lo informado por las autoridades

Guardar
El grupo criminal opera en
El grupo criminal opera en gran parte de México (Infobae México)

En septiembre pasado la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció la detención de más de 600 personas, acción que fue presumida como un golpe al Cártel de Sinaloa. Posteriormente una investigación periodística identificó que las personas capturada en Estados Unidos no serían integrantes relevantes del grupo crimianl mexicano o incluso no estarían ligados con el Cártel del Pacífico.

Ante esta situación Infobae México platicó con Mike Vigil, quien se desempeñó como jefe de operaciones internacionales de la DEA y quien cuestiona los resultados de la institución.

Fue el 8 de septiembre que la DEA destacó el arresto de 617 personas en el periodo del 25 al 29 de agosto, acciones que tenían el objetivo de desmantelar al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, una investigación del equipo de investigación de Globe Spotlight del Boston Globe señala que los detenidos eran personas que no ocupan puestos de relevancia en la estructura delictiva y que serían más bien consumidores de drogas.

No son del Cártel de Sinaloa, asegura Mike Vigil

Mike Vigil (Foto: Twitter@somostusonrisa)
Mike Vigil (Foto: Twitter@somostusonrisa)

Al ser cuestionado por lo ocurrido, Mike Vigil aprovechó para señalar que un operativo de solo una semana no podría dar resultados de la magnitud anunciada por las autoridades.

Argumenta que varios de los sujetos detenidos no fueron procesados en un juicio federal, sino estatal y añade que cuando fueron anunciados los arrestos no fueron compartidos los nombres de los sospechosos.

“Son drogadictos y son personas que viven en la calle. Son personas que yo creo que ni siquiera saben cómo deletrear Sinaloa”, expresó Vigil sobre las personas capturadas por la DEA.

Asimismo, apunta a que este tipo de acciones podría generar desconfianza en las instituciones de EEUU relacionadas con la seguridad.

Elementos de la DEA operando
Elementos de la DEA operando en EEUU (Archivo)

“Esas investigaciones muchas veces van a durar meses, posiblemente años. Solo que es imposible, imposible detener 600 narcos en una semana”, compartió en entrevista con esta casa editorial.

Por su parte, el 24 de septiembre pasado el Departamento de Justicia informó sobre acusaciones en contra de 26 líderes de alto perfil del también llamado Cártel del Pacífico.

Los acusados son:

  • Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”)
  • José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”)
  • Ángel Alemán Alatorre-Monge
  • Leobardo Alcaraz-Ibarra
  • Miguel Ángel Aramburo Jr.
  • Manuel Buenrostro
  • Óscar Bryan Castro,
  • Carlos Díaz Jr.
  • Alejandro Flores
  • Armando Gallardo,
  • Karen L. Gandarillas-Carreño
  • Roberto J. González Jr.
  • Sabrina Danielle Herrera

La otra mitad de la lista incluyen a los siguientes miembros:

  • Mauro Armando Luna-Rentería
  • Lucía Viridiana Montano
  • David Alonso Pereda,
  • Memo Pérez (“Demecia Pérez”)
  • Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras
  • Miguel Ríos
  • Richard Ruiz Jr.
  • Evan Sánchez,
  • Julio Villa Morales
  • José Espino Zavala
  • Martín Ismael Zúniga-López
  • Conde Frank
  • Michael Pennel

“La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, comentó la fiscal de EEUU, Pamela Bondi.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaDEAEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

El técnico universitario se solidarizó con el delantero que estará fuera de actividad por nueve meses

El mensaje que Efraín Juárez

Esta es la razón por la cual desayunar tarde puede aumentar el riesgo de muerte prematura

No es solo la calidad de los alimentos, el horario en que se ingieren también tiene un impacto en tu bienestar

Esta es la razón por

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 10 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

Metro CDMX: reportan incendio al exterior de estación Canal de San Juan en la Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo notificó lo ocurrido cerca de la ruta que va de Pantitlán a La Paz

Metro CDMX: reportan incendio al

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

La actriz se enteró de que la separación había tomado un rumbo legal en una cena familiar

¿Por qué Angélica Vale tendría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

Golpe al narco: aseguran más de 89 millones de pesos en metanfetamina en Michoacán

Una mentira del Mencho a sus socios y una identidad falsa: así fue como “El Guacho” logró esconderse en EEUU

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Niegan libertad anticipada a Edgar Coronel, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Angélica Vale tendría

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

Mar Contreras está dispuesta a reembolsar su boleto a quienes la critican tras su debut en ‘Mentiras El Musical’

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: quiénes son los finalistas para ser capataz de la semana

Afirman que Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con integrante de ‘Vaselina con Timbiriche’

Guillermo del Toro, Frankenstein y México: la creación de un monstruo que surgió gracias a un recuerdo de la infancia

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026