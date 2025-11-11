¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

El grupo criminal opera en gran parte de México (Infobae México)

En septiembre pasado la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció la detención de más de 600 personas, acción que fue presumida como un golpe al Cártel de Sinaloa. Posteriormente una investigación periodística identificó que las personas capturada en Estados Unidos no serían integrantes relevantes del grupo crimianl mexicano o incluso no estarían ligados con el Cártel del Pacífico.

Ante esta situación Infobae México platicó con Mike Vigil, quien se desempeñó como jefe de operaciones internacionales de la DEA y quien cuestiona los resultados de la institución.

Fue el 8 de septiembre que la DEA destacó el arresto de 617 personas en el periodo del 25 al 29 de agosto, acciones que tenían el objetivo de desmantelar al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, una investigación del equipo de investigación de Globe Spotlight del Boston Globe señala que los detenidos eran personas que no ocupan puestos de relevancia en la estructura delictiva y que serían más bien consumidores de drogas.

No son del Cártel de Sinaloa, asegura Mike Vigil

Mike Vigil (Foto: Twitter@somostusonrisa)

Al ser cuestionado por lo ocurrido, Mike Vigil aprovechó para señalar que un operativo de solo una semana no podría dar resultados de la magnitud anunciada por las autoridades.

Argumenta que varios de los sujetos detenidos no fueron procesados en un juicio federal, sino estatal y añade que cuando fueron anunciados los arrestos no fueron compartidos los nombres de los sospechosos.

“Son drogadictos y son personas que viven en la calle. Son personas que yo creo que ni siquiera saben cómo deletrear Sinaloa”, expresó Vigil sobre las personas capturadas por la DEA.

Asimismo, apunta a que este tipo de acciones podría generar desconfianza en las instituciones de EEUU relacionadas con la seguridad.

Elementos de la DEA operando en EEUU (Archivo)

“Esas investigaciones muchas veces van a durar meses, posiblemente años. Solo que es imposible, imposible detener 600 narcos en una semana”, compartió en entrevista con esta casa editorial.

Por su parte, el 24 de septiembre pasado el Departamento de Justicia informó sobre acusaciones en contra de 26 líderes de alto perfil del también llamado Cártel del Pacífico.

Los acusados son:

Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”)

José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”)

Ángel Alemán Alatorre-Monge

Leobardo Alcaraz-Ibarra

Miguel Ángel Aramburo Jr.

Manuel Buenrostro

Óscar Bryan Castro,

Carlos Díaz Jr.

Alejandro Flores

Armando Gallardo,

Karen L. Gandarillas-Carreño

Roberto J. González Jr.

Sabrina Danielle Herrera

La otra mitad de la lista incluyen a los siguientes miembros:

Mauro Armando Luna-Rentería

Lucía Viridiana Montano

David Alonso Pereda,

Memo Pérez (“Demecia Pérez”)

Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras

Miguel Ríos

Richard Ruiz Jr.

Evan Sánchez,

Julio Villa Morales

José Espino Zavala

Martín Ismael Zúniga-López

Conde Frank

Michael Pennel

“La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, comentó la fiscal de EEUU, Pamela Bondi.