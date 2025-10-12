México

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 12 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

    06:09 hsHoy

    México se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas, principalmente la de Cocos y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes movimientos telúricos, sobre todo en zonas como el Pacífico, el centro y el sur del país.

    En caso de sismo, mantén la calma, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Refúgiate bajo una mesa resistente o en zonas seguras previamente identificadas. No uses elevadores y sigue las indicaciones de protección civil. Tener una mochila de emergencia siempre lista puede hacer la diferencia.

