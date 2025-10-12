Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 12 de octubre de 2025

En caso de sismo, mantén la calma, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Refúgiate bajo una mesa resistente o en zonas seguras previamente identificadas. No uses elevadores y sigue las indicaciones de protección civil. Tener una mochila de emergencia siempre lista puede hacer la diferencia.

México se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas , principalmente la de Cocos y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes movimientos telúricos , sobre todo en zonas como el Pacífico, el centro y el sur del país.

Últimas noticias

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 12 de octubre Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Arrancan labores de limpieza en Poza Rica y Álamo, refuerzan atención en municipios del norte de Veracruz La gobernadora del estado, Rocío Nahle, lamentó que no se hayan podido realizar puentes aéreos en dos municipios que permanecen incomunicados

Chiapas registra sismo de magnitud 4.3 El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Aseguran tractocamión con más de 50 mil litros de hidrocarburo ilegal en Sonora El conductor fue detenido junto a su acompañante por no acreditar la posesión del combustible