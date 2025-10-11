Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 11 de octubre de 2025

México se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas, principalmente la de Cocos y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes movimientos telúricos, sobre todo en zonas como el Pacífico, el centro y el sur del país.
En caso de sismo, mantén la calma, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Refúgiate bajo una mesa resistente o en zonas seguras previamente identificadas. No uses elevadores y sigue las indicaciones de protección civil. Tener una mochila de emergencia siempre lista puede hacer la diferencia.