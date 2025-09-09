¿Cuál es el secreto detrás de poner sal de grano en la tierra de la lengua de suegra? La IA revela beneficios y riesgos

La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, es una planta resistente ideal para decorar interiores y purificar ambientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata y popularmente llamada lengua de suegra, es una de las plantas de interior más comunes en los hogares. Su fama se debe a que es altamente resistente y fácil de mantener, lo que la convierte en una opción frecuente para quienes buscan vegetación que no requiera grandes cuidados.

Además de sus cualidades estéticas y su capacidad para adaptarse a diferentes climas, esta planta se encuentra rodeada de diversas creencias que le atribuyen propiedades de protección y limpieza energética. De este modo, ha cobrado relevancia un método casero que consiste en colocar sal de grano sobre la tierra de la maceta.

El interés por esta técnica ha aumentado en los últimos años debido a la difusión de consejos de jardinería y tradiciones domésticas en redes sociales. Sin embargo, es importante destacar que su propósito no es agronómico, sino simbólico, y que debe aplicarse con precaución para evitar posibles efectos negativos en el desarrollo de la planta.

Tradición, energía y advertencias de la IA

Lengua de suegra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Inteligencia artificial, el uso de sal de grano sobre la tierra de la sansevieria no tiene relación con la fertilización, ya que la sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la Sansevieria. Incluso, un uso excesivo podría resultar perjudicial para sus raíces y alterar el equilibrio del suelo.

De acuerdo con las creencias populares, el objetivo de esta técnica es energético. Colocar un puñado de sal sobre la tierra genera una barrera simbólica que contrarresta la envidia y las malas intenciones, funcionando como un escudo energético para mantener un ambiente armónico y libre de influencias negativas.

El Feng Shui, práctica originaria de China que busca armonizar los espacios, considera a la lengua de suegra como una planta de protección y purificación. Según esta perspectiva, contribuye a limpiar el aire y a favorecer un flujo energético equilibrado en los hogares. La incorporación de sal a la maceta intensifica estos efectos simbólicos al reforzar la idea de barrera protectora frente a influencias externas.

Recomendaciones de la IA para aplicar la sal de grano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las indicaciones asociadas a esta práctica sugieren utilizar la sal en pequeñas cantidades, siempre con moderación para evitar consecuencias indeseadas. El procedimiento consiste en:

Usar poca cantidad de sal de grano, sin excederse, para evitar daños en las raíces.

Colocar un puñado de sal directamente sobre la superficie de la tierra, distribuyéndola alrededor del tallo de la planta.

Repetir el proceso una vez al mes para mantener la función simbólica de limpieza energética.

Ser constante pero prudente, ya que un uso excesivo podría alterar la composición del suelo y afectar el crecimiento de la planta.

En este sentido, especialistas subrayan la necesidad de distinguir entre prácticas tradicionales y cuidados botánicos. Mientras que la sal cumple un papel simbólico, los nutrientes que necesita la lengua de suegra para crecer de manera saludable provienen de la tierra, el riego moderado y la exposición a la luz adecuada.