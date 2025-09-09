México

¿Cuál es el secreto detrás de poner sal de grano en la tierra de la lengua de suegra? La IA revela beneficios y riesgos

Lo que parece un simple truco de jardinería esconde significados que van más allá del cuidado de la planta

Por Alexander Ortiz

Guardar
La Sansevieria trifasciata, conocida como
La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, es una planta resistente ideal para decorar interiores y purificar ambientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata y popularmente llamada lengua de suegra, es una de las plantas de interior más comunes en los hogares. Su fama se debe a que es altamente resistente y fácil de mantener, lo que la convierte en una opción frecuente para quienes buscan vegetación que no requiera grandes cuidados.

Además de sus cualidades estéticas y su capacidad para adaptarse a diferentes climas, esta planta se encuentra rodeada de diversas creencias que le atribuyen propiedades de protección y limpieza energética. De este modo, ha cobrado relevancia un método casero que consiste en colocar sal de grano sobre la tierra de la maceta.

El interés por esta técnica ha aumentado en los últimos años debido a la difusión de consejos de jardinería y tradiciones domésticas en redes sociales. Sin embargo, es importante destacar que su propósito no es agronómico, sino simbólico, y que debe aplicarse con precaución para evitar posibles efectos negativos en el desarrollo de la planta.

Tradición, energía y advertencias de la IA

Lengua de suegra. - (Imagen
Lengua de suegra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Inteligencia artificial, el uso de sal de grano sobre la tierra de la sansevieria no tiene relación con la fertilización, ya que la sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la Sansevieria. Incluso, un uso excesivo podría resultar perjudicial para sus raíces y alterar el equilibrio del suelo.

De acuerdo con las creencias populares, el objetivo de esta técnica es energético. Colocar un puñado de sal sobre la tierra genera una barrera simbólica que contrarresta la envidia y las malas intenciones, funcionando como un escudo energético para mantener un ambiente armónico y libre de influencias negativas.

El Feng Shui, práctica originaria de China que busca armonizar los espacios, considera a la lengua de suegra como una planta de protección y purificación. Según esta perspectiva, contribuye a limpiar el aire y a favorecer un flujo energético equilibrado en los hogares. La incorporación de sal a la maceta intensifica estos efectos simbólicos al reforzar la idea de barrera protectora frente a influencias externas.

Recomendaciones de la IA para aplicar la sal de grano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las indicaciones asociadas a esta práctica sugieren utilizar la sal en pequeñas cantidades, siempre con moderación para evitar consecuencias indeseadas. El procedimiento consiste en:

  • Usar poca cantidad de sal de grano, sin excederse, para evitar daños en las raíces.
  • Colocar un puñado de sal directamente sobre la superficie de la tierra, distribuyéndola alrededor del tallo de la planta.
  • Repetir el proceso una vez al mes para mantener la función simbólica de limpieza energética.
  • Ser constante pero prudente, ya que un uso excesivo podría alterar la composición del suelo y afectar el crecimiento de la planta.

    • En este sentido, especialistas subrayan la necesidad de distinguir entre prácticas tradicionales y cuidados botánicos. Mientras que la sal cumple un papel simbólico, los nutrientes que necesita la lengua de suegra para crecer de manera saludable provienen de la tierra, el riego moderado y la exposición a la luz adecuada.

    Temas Relacionados

    Lengua de suegraInteligencia ArtificialPlantasSal de granoSolucionesmexico-noticiasNoticias

    Más Noticias

    Valor de cierre del dólar en México este 8 de septiembre de USD a MXN

    Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

    Valor de cierre del dólar

    Segundo confirmado de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán al nuevo participante de Azteca

    Muy pronto iniciará este nuevo reality show de Azteca

    Segundo confirmado de La Granja

    Tras críticas a Aarón Mercury en LCDLFM, internautas reviven videos donde Facundo asesina insectos y lo llaman ‘incongruente’

    El argentino se volvió tendencia luego de que criticara la forma en la que el tiktoker lidia con estos pequeños animales llegando incluso a desear que no existiera

    Tras críticas a Aarón Mercury

    Hoy No Circula de este martes 8 de septiembre en el Valle de México y de Toluca

    Esto es de interés para quienes van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este martes

    Hoy No Circula de este

    Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

    Autoridades federales y estatales aseguraron armas, vehículos y fauna protegida durante un cateo en el Centro, Tabasco

    Descubren arsenal y fauna protegida
    MÁS NOTICIAS

    NARCO

    Descubren arsenal y fauna protegida

    Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

    Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

    Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

    Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

    Detienen a viuda e hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

    ENTRETENIMIENTO

    Segundo confirmado de La Granja

    Segundo confirmado de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán al nuevo participante de Azteca

    Tras críticas a Aarón Mercury en LCDLFM, internautas reviven videos donde Facundo asesina insectos y lo llaman ‘incongruente’

    Facundo: mensaje completo con el que se despidió y dejó en shock a los participantes de La Casa de los Famosos México 3

    Entre tragos, Pepe Aguilar se conmueve sobre los retos de la paternidad: “Yo hice lo mejor que pude”

    Galilea Montijo se burla de Ricardo Peralta por compararse con ella: “No tenemos la misma cintura, mana”

    DEPORTES

    La agenda de los mexicanos

    La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

    José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

    La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

    México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

    Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento