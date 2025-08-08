México

Bob Mónaco, el corte de cabello en tendencia inspirado en una princesa

Con la ventaja de adaptarse a diferentes tipos de cabello y formas de rostro, es práctico y fácil de mantener durante los meses de calor

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Antes de convertirse en princesa,
Antes de convertirse en princesa, Grace Kelly fue una de las actrices más solicitadas de Hollywood durante los años 50. (WikiCommons/Pierre Tourigny from Gatineau)

Refinado, versátil y atemporal, el bob Mónaco se ha convertido en el corte de cabello estrella del verano. Esta versión de alto estilo del clásico bob se inspira directamente en una de las figuras más icónicas del siglo XX, Grace Kelly, actriz de Hollywood y posteriormente princesa consorte de Mónaco, cuyo estilo, símbolo de elegancia y feminidad, es todavía fuente de inspiración en el mundo de la moda y la belleza.

Como explica la estilista Diana Daureo, directora del salón que lleva su nombre, en una entrevista para la revista Telva, “este corte se distingue por su formalidad, evocando la realeza y la sofisticación, que es precisamente lo que lo convierte en una elección ideal para el verano”. Así, con un aire clásico y pulido, se trata de un look perfecto tanto para eventos formales como para el día a día.

Contextualizando, Grace Patricia Kelly, nacida en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929, fue una actriz ganadora del Oscar por su papel en “La angustia de vivir” (The Country Girl, 1954) antes de convertirse en princesa de Mónaco tras su matrimonio con el príncipe Rainiero III en 1956. Su elegancia natural y su porte discreto marcaron un antes y un después en la estética femenina, por ello, el corte bob que ahora lleva su nombre rinde homenaje a ese legado de gracia, discreción y equilibrio.

¿Cómo se lleva el bob Mónaco?

La versión moderna rinde homenaje
La versión moderna rinde homenaje al estilo icónico de la princesa de Mónaco y se adapta a diferentes tipos de cabello y peinados distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del clásico bob estructurado popularizado por figuras como Anna Wintour, el Mónaco se aleja de la rigidez de un corte completamente recto, en su lugar, presenta una melena que cae a la altura de la barbilla o los hombros, con capas internas sutiles que aportan volumen y movimiento sin perder definición.

Según Alba Esteban, cofundadora de Alchemy Lab, en Madrid, y embajadora de L’Oréal Professionnel, también citada por Telva, “este corte nos recuerda al estilo Old Hollywood y dota a la melena de sofisticación, a la par que se ve fresco y juvenil porque tiene una onda suave, que le aporta cuerpo y esponjosidad”.

Esta fusión de elegancia clásica y dinamismo moderno lo convierte en una opción ideal para el verano, ya que su longitud deja el cuello a la intemperie, algo especialmente valioso durante los meses de calor y humedad, sin sacrificar estilo ni presencia. De hecho, el bob Mónaco destaca por su combinación de practicidad y estética refinada, ideal para quienes buscan un peinado fácil de mantener pero con impacto visual.

En cuanto a su adaptabilidad, la revista Para Tí destaca que el corte luce especialmente bien en cabellos lacios o con ondas suaves, donde la forma se mantiene con naturalidad. Según lo detallado en la publicación, en cabellos más finos, pueden incorporarse capas internas discretas para dar mayor cuerpo sin alterar la silueta del peinado; por su parte, en el caso de cabellos con frizz o rizos definidos, el corte debe personalizarse según la textura, utilizando productos de modelado que respeten el patrón natural y ayuden a controlar el volumen, garantizando así un acabado pulido pero sin rigidez.

Diana Daureo explica que su longitud y capas permiten crear distintos efectos según la textura: “Dependiendo del cabello, ya sea liso u ondulado, se puede lograr un efecto de volumen diferente. Para pelo fino, se sugiere aplicar una sutil textura en las puntas, proporcionando movimiento sin sobrecargar el look. En contraposición, para cabellos voluminosos, ya sean ondulados o rizados, es recomendable texturizar aún más, manteniendo siempre la capa superior al mismo largo que las inferiores”.

Al momento de peinarlo, las puntas deben ir redondeadas ligeramente hacia abajo, logrando un efecto pulido. Esto enmarca el rostro de manera natural y femenina, evocando el glamour de las grandes divas del cine, pero con un enfoque moderno y minimalista.

¿A qué rostros favorece el bob Mónaco?

Este peinado versátil y refinado
Este peinado versátil y refinado destaca por su adaptabilidad a distintos tipos de cabello y formas de rostro.

Uno de los mayores atractivos del corte es su capacidad para adaptarse a distintas formas de rostro y tipos de cabello. Gracias a su estructura, que añade volumen en la zona de la mandíbula, este estilo resulta especialmente favorecedor para rostros triangulares, alargados y redondos, así como para quienes tienen cuellos finos, ya que resalta esa zona con sutileza y alarga visualmente el cuello.

Al respecto, la estilista Diana Daureo, citada por Telva, señala que “la practicidad del bob Mónaco es otra de sus grandes ventajas. Su longitud permite recogidos sencillos, perfectos para combatir el calor estival”.

En ese mismo sentido, Esteban añade que “resulta perfecto sobre todo para las caras más alargadas, ya que se caracteriza por su volumen en los laterales y los equilibra”. Además, explica que también puede adaptarse a rostros redondos “si le damos volumen en la parte frontal”, logrando un efecto de armonía visual que enmarca y estiliza el rostro.

Por estas razones, el bob Mónaco, inspirado en la elegancia inmortal de Grace Kelly, es la opción veraniega ideal para mujeres que buscan un cambio fresco, favorecedor y con carácter.

Temas Relacionados

cortes de cabellotendenciastendencias 2025bellezaBob MónacoGrace Kellymexico-noticiasnoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: El ‘bombón asesino’ defenderá la salvación durante la gala de este viernes

La Casa de los Famosos

Fans piden a Dalilah que se aleje de Ninel Conde y forme el “Team Eclipse” con estos habitantes

Las estrategias en ‘La Casa de los Famosos México’ podrían cambiar pronto

Fans piden a Dalilah que

Policías de León, Guanajuato, retiran carrito de tamales a menor de edad y el video causa indignación

La imagen de inspectores y autoridades rodeando a un niño vendedor ambulante desató enojo en la población

Policías de León, Guanajuato, retiran

Temblor hoy 8 de noviembre en México: sismo de 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 8 de noviembre

Conductor de Imagen Televisión reporta robo durante el concierto de Maluma en CDMX

Lalo Carilló reveló el incidente que vivió en el Palacio de los Deportes la noche del 6 de agosto

Conductor de Imagen Televisión reporta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres personas en

Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

Capturan a dos personas en Chihuahua que intentaban ingresar 40 mil cartuchos de diversos calibres desde EEUU

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo que aseguraron fuerzas federales

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Fans piden a Dalilah que se aleje de Ninel Conde y forme el “Team Eclipse” con estos habitantes

Conductor de Imagen Televisión reporta robo durante el concierto de Maluma en CDMX

Wendy Guevara responde si se enamoró de Marlon y aclara el tipo de relación que tenían

Tunden a Mar Contreras por llorar al dedicar unas palabras a Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Carlos Hermosillo vuelve a explotar

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

América vs Querétaro: IA revela al ganador del partido de la jornada 4

Agenda deportiva del fin de semana: regresa la Liga MX y vuelve el futbol europeo con la final de la Community Shield

Medallista olímpico reforzará a los Gallos Blancos del Querétaro

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales