Bob Mónaco, el corte de cabello en tendencia inspirado en una princesa

Antes de convertirse en princesa, Grace Kelly fue una de las actrices más solicitadas de Hollywood durante los años 50. (WikiCommons/Pierre Tourigny from Gatineau)

Refinado, versátil y atemporal, el bob Mónaco se ha convertido en el corte de cabello estrella del verano. Esta versión de alto estilo del clásico bob se inspira directamente en una de las figuras más icónicas del siglo XX, Grace Kelly, actriz de Hollywood y posteriormente princesa consorte de Mónaco, cuyo estilo, símbolo de elegancia y feminidad, es todavía fuente de inspiración en el mundo de la moda y la belleza.

Como explica la estilista Diana Daureo, directora del salón que lleva su nombre, en una entrevista para la revista Telva, “este corte se distingue por su formalidad, evocando la realeza y la sofisticación, que es precisamente lo que lo convierte en una elección ideal para el verano”. Así, con un aire clásico y pulido, se trata de un look perfecto tanto para eventos formales como para el día a día.

Contextualizando, Grace Patricia Kelly, nacida en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929, fue una actriz ganadora del Oscar por su papel en “La angustia de vivir” (The Country Girl, 1954) antes de convertirse en princesa de Mónaco tras su matrimonio con el príncipe Rainiero III en 1956. Su elegancia natural y su porte discreto marcaron un antes y un después en la estética femenina, por ello, el corte bob que ahora lleva su nombre rinde homenaje a ese legado de gracia, discreción y equilibrio.

¿Cómo se lleva el bob Mónaco?

La versión moderna rinde homenaje al estilo icónico de la princesa de Mónaco y se adapta a diferentes tipos de cabello y peinados distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del clásico bob estructurado popularizado por figuras como Anna Wintour, el Mónaco se aleja de la rigidez de un corte completamente recto, en su lugar, presenta una melena que cae a la altura de la barbilla o los hombros, con capas internas sutiles que aportan volumen y movimiento sin perder definición.

Según Alba Esteban, cofundadora de Alchemy Lab, en Madrid, y embajadora de L’Oréal Professionnel, también citada por Telva, “este corte nos recuerda al estilo Old Hollywood y dota a la melena de sofisticación, a la par que se ve fresco y juvenil porque tiene una onda suave, que le aporta cuerpo y esponjosidad”.

Esta fusión de elegancia clásica y dinamismo moderno lo convierte en una opción ideal para el verano, ya que su longitud deja el cuello a la intemperie, algo especialmente valioso durante los meses de calor y humedad, sin sacrificar estilo ni presencia. De hecho, el bob Mónaco destaca por su combinación de practicidad y estética refinada, ideal para quienes buscan un peinado fácil de mantener pero con impacto visual.

En cuanto a su adaptabilidad, la revista Para Tí destaca que el corte luce especialmente bien en cabellos lacios o con ondas suaves, donde la forma se mantiene con naturalidad. Según lo detallado en la publicación, en cabellos más finos, pueden incorporarse capas internas discretas para dar mayor cuerpo sin alterar la silueta del peinado; por su parte, en el caso de cabellos con frizz o rizos definidos, el corte debe personalizarse según la textura, utilizando productos de modelado que respeten el patrón natural y ayuden a controlar el volumen, garantizando así un acabado pulido pero sin rigidez.

Diana Daureo explica que su longitud y capas permiten crear distintos efectos según la textura: “Dependiendo del cabello, ya sea liso u ondulado, se puede lograr un efecto de volumen diferente. Para pelo fino, se sugiere aplicar una sutil textura en las puntas, proporcionando movimiento sin sobrecargar el look. En contraposición, para cabellos voluminosos, ya sean ondulados o rizados, es recomendable texturizar aún más, manteniendo siempre la capa superior al mismo largo que las inferiores”.

Al momento de peinarlo, las puntas deben ir redondeadas ligeramente hacia abajo, logrando un efecto pulido. Esto enmarca el rostro de manera natural y femenina, evocando el glamour de las grandes divas del cine, pero con un enfoque moderno y minimalista.

¿A qué rostros favorece el bob Mónaco?

Este peinado versátil y refinado destaca por su adaptabilidad a distintos tipos de cabello y formas de rostro.

Uno de los mayores atractivos del corte es su capacidad para adaptarse a distintas formas de rostro y tipos de cabello. Gracias a su estructura, que añade volumen en la zona de la mandíbula, este estilo resulta especialmente favorecedor para rostros triangulares, alargados y redondos, así como para quienes tienen cuellos finos, ya que resalta esa zona con sutileza y alarga visualmente el cuello.

Al respecto, la estilista Diana Daureo, citada por Telva, señala que “la practicidad del bob Mónaco es otra de sus grandes ventajas. Su longitud permite recogidos sencillos, perfectos para combatir el calor estival”.

En ese mismo sentido, Esteban añade que “resulta perfecto sobre todo para las caras más alargadas, ya que se caracteriza por su volumen en los laterales y los equilibra”. Además, explica que también puede adaptarse a rostros redondos “si le damos volumen en la parte frontal”, logrando un efecto de armonía visual que enmarca y estiliza el rostro.

Por estas razones, el bob Mónaco, inspirado en la elegancia inmortal de Grace Kelly, es la opción veraniega ideal para mujeres que buscan un cambio fresco, favorecedor y con carácter.