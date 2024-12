Éste es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 8 de diciembre tras presentar complicaciones neurológicas

Yolanda Andrade reveló que aún faltan meses para que termine su tratamiento por el posible aneurisma que le diagnosticaron (YouTube/Unicable)

La conductora mexicana Yolanda Andrade vive uno de los momentos más complicados de su vida, al presentar problemas de salud que le han hecho reflexionar sobre la vida, mostrar su fortaleza y ser inspiración para sus seguidores.

En fecha reciente, la exBig Brother viajó a Los Ángeles, California con el propósito de encontrar solución al problema neurológico que afecta su salud en la actualidad y cuyos síntomas arrancaron en el 2023.

Su calidad de vida se ha perjudicado por presentar problemas que incluyen problemas para articular palabras, una sensibilidad extrema a la luz, lo que limita sus actividades en el día a día.

En declaraciones recientes, admitió desconocer la naturaleza exacta de su padecimiento. “Algo ocurrió en mi cerebro que me causa problemas en el habla y motriz. Entonces eso fue de repente, un día me sucedió, me afectó la luz”, compartió.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Yolanda Andrade ha tenido síntomas preocupantes

Los problemas de salud de la conductora comenzaron de manera repentina. Andrade detalló en entrevistas que, de un día para otro, experimentó una serie de síntomas alarmantes, como parálisis facial, dificultad para moverse y realizar actividades básicas, y episodios de sangrado. “Se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar”, reveló.

A pesar de estas dificultades, Yolanda, antes del mencionado viaje, ha continuado trabajando, grabando episodios de su programa “Montse y Joe”, aunque admite que su estado físico le ha pasado factura.

A mediados de abril, Yolanda Andrade manifestó molestias generalizadas y cansancio extremo, por lo que anunció que se ausentaría del programa "Montse & Joe". Crédito: @yolandaamor, Instagram

Yolanda Andrade también lucha por su salud mental

Además de los problemas neurológicos, la conductora enfrenta una batalla emocional. La depresión ha sido otro desafío en su camino, una consecuencia de ver cómo su cuerpo no responde como antes. “Tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro”.

Antes de viajar a Los Ángeles, Andrade visitó Mazatlán, donde habló abiertamente sobre su estado de salud. Su testimonio ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas del medio del espectáculo.

A pesar de las complicaciones, Yolanda Andrade no pierde la esperanza ni su entusiasmo por nuevos proyectos. Recientemente, reveló sus planes para producir un reality show junto a Roberto Palazuelos. “Es un gran amigo mío, se me ocurrió, le digo: ‘oye Roberto hay que hacer un reality, entonces el elenco lo hacemos tú, el Burro Van Rankin, el hijo del Santo, Chaparro y yo como la única mujer del elenco. La idea le encantó”, afirmó.

Este posible programa busca ofrecer un toque divertido. “Como son esos hombres mis amigos, sería como algo divertido, tendría que ver si lo hacemos para una plataforma especial. Esa idea se la dejé a alguien que me dijo: sí quiero hacerla, eso me parece bien, divertirnos, se me antoja y producirla también”, agregó en una entrevista reciente que se transmitió en “De primera mano”.

(Captura de pantalla/YouTube)