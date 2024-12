Javier Ceriani, exconductor de Chisme No Like, podría ser parte de La Casa de los Famosos México

Javier Ceriani anunció su salida de 'Chisme No Like' el pasado 4 de diciembre. (IG: @javierceriani)

Javier Ceriani, conocido por su participación en Chisme No Like, anunció su salida del programa de espectáculos el pasado 4 de diciembre. A través del comunicado en el que dio a conocer la noticia, compartió que emprenderá un proyecto en solitario, sin embargo, no dio las razones que lo llevaron a tomar tal decisión.

“Con valentía y un profundo amor por ustedes, mi público que han sido mi viento bajo las alas durante estos seis años inolvidables, les grito con la emoción de una BOMBA: ¡Gracias!”, expresó en el comunicado.

Y agregó: “Ahora, extiendo mis alas más que nunca con la fuerza de su apoyo desde esta nueva cima: mi canal de YouTube Javier Ceriani para que juntos volemos a lugares donde nunca has ido y de los que nunca querrás volver”.

El presentador se va de Chisme No Like (Javier Ceriani)

Por el momento, se desconoce cuándo será el estreno de su contenido en Internet, pero se espera que en sus primeros programas dé a conocer los motivos de su salida de Chisme No Like; aunque las primeras versiones aseguran que su Elisa Beristain estuvo detrás de su despido.

Javier Ceriani podría ser parte de La Casa de los Famosos México

Después de que se dio a conocer la salida del presentador del programa de espectáculos, comenzaron a surgir varias versiones sobre sus próximos proyectos, entre los que se encuentra La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con la cuenta de X de La tía Sandra, Ceriani podría ser parte de la tercera temporada del exitoso reality show de Televisa, noticia que parece no gustarle a los seguidores del programa, quienes ya aseguran que podría ser otro Adrián Marcelo.

“Rosa María Noguerón ha tenido acercamientos con Javier Ceriani para invitarlo a la tercera temporada del reality”, se lee en la publicación.

(Captura de pantalla)

Acompañando el texto, se observa una imagen del conductor y Adrián Marcelo, lo que ocasionó reacciones divididas, pues mientras algunos aseguran que el comentarista de espectáculos no tiene el mismo comportamiento que el regiomontano, otros mencionan que sería divertido ver a ambos dentro de la casa.

Desde que se dio a conocer que la productora de Televisa tuvo acercamientos con el exconductor de Chisme No Like, comenzaron a circular comentarios como: “No creo que Ceriani sea como el chanclas”, “Ya estuvo en Survivor en Azteca y no cayó tan mal, puede ser bueno”, “Ceriani no es misógino, ni drogadicto, ni vulgar”, “Ceriani es mucho más educado que el otro señor”, entre muchos otros.