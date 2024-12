Karely Ruiz regalará juguetes de Navidad a niños con discapacidad: “Este año voy a ser Santa Claus”

La modelo compartió las compras que realizó para llevarle sus regalos a los niños. (Captura de pantalla @karelyruizoficial01)

Karely Ruiz anunció que apadrinará a 120 niños en una posada, ene sta ocasión compartió con sus seguidores que se encargará de organizar el evento para los niños, asegurándose que cada uno reciba un juguete.

En un video compartido en sus redes sociales, la influencer mostró las compras de todos los regalos que serán entregados durante la posada. La modelo compartió el videoclip a través de su cuenta de TikTok, “Comprando regalitos para una posada de niños con discapacidad, se merecen eso y más”, escribió.

Mostró cada pasillo que recorrió y todos los obsequios que seleccionó de acuerdo a la edad de los niños y niñas que esperan emocionados el evento navideño.

“Ya no sabemos cuántos juguetes llevamos, pero vamos a llevar de más para regalar a niños que lo necesiten. Les voy a grabar el día de la posada, esos niños son increíbles, transmiten mucha paz”.

Karely llevaba varios carros de súpermercado llenos de carritos, plastilina, maquillaje y muñecos. Incluso se mostró muy confiada al comprar juguetes de más argumentando que prefiere que sobren y que en cualquier caso va a regalar todo en otras fundaciones o en las calles.

“Si sobran (juguetes) voy a estar regalándolos a niños que lo necesiten, ya sea en una fundación o en la calle”, aseguró.

Por otro lado aprovechó para comentar su emoción por el nacimiento de su hija, Madisson, pues aseguró que cuando cresca seguramente le pedirá muchos regalos. “¿Sus hijas qué van a pedir de Navidad? Lo bueno que Madisson todavía no está, pero ya me imagino la lista que me va a hacer, ni modo tiene que ganársela”, bromeó la influencer.

La iniciativa de Karely Ruiz fue bien recibida por sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo y admiración por su compromiso con los niños. De igual manera, internautas señalaron que estas acciones son un recordatorio para las figuras públicas.

La modelo también bromeó sobre su hija, pues espera que le pida muchos juguetes. (Instagram / Karely Ruiz)

“Este año voy a ser Santa Claus, vean todos los juguetes que llevamos y todavía faltan. Ya saben que yo no me quedo con ganas y lo más probable es que vamos a dar regalos en fundaciones”, explicó Karely bastante contenta.

“La juzgan, cuando ella es un amor de persona”, “Tiene un corazón incondicional”, “No entiendo como hay personas que la atacan”, “Ayuda demasiado, más de lo que muchos podríamos”, “Los que critican deberían hacer lo que ella hace y ayudar”, ”Karely será una mamá increíble”, fueron algunos de los comentarios de internautas en redes.