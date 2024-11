Cuántos millones de pesos tendrá que pagarle Mr. Doctor a Maryfer Centeno en caso de perder la demanda, según Shanik Berman

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

Maryfer Centeno y Mr. Doctor están metidos en un pleito legal desde ya hace un tiempo, pues el médico soltó algunas declaraciones en contra de la grafóloga donde cuestionó la veracidad de su profesión. Hasta ahora la audiencia que definirá quién tiene la razón se ha aplazado pero ya se rumora sobre una posible victoria para la experta en lenguaje corporal.

Shanik Berman, periodista de espectáculos conocida por saber los secretos de todos los famosos, reveló a los medios de comunicación el monto exacto de la demanda que está en juego. Según la comunicadora, Mr. Doctor tendrá que pagar a Maryfer Centeno millones de pesos, además de que, en su juicio, el médico tiene muy pocas posibilidades de ganar.

Shanik Berman soltó la millonada que Mr. Doctor tendría que pagar (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

“Mr. Doctor le va a tener que pagar 60 millones de pesos, de esa es la demanda. Se va a enojar, es que era algo privado, pero sí, Maryfer dice que la mencionó 5 mil 500 veces. La verdad no entendi bien el tema. Yo vi a Mr. Doctor bien asustado, porque no tiene 60 millones de pesos para pagar”.

Además, aseguró que la razón por la que la grafóloga tiene las de ganar tiene que ver con su “amistad” con los jueces: “Y qué creen, Maryfer Centeno es amiga de todos los jueces, porque ella les ayuda a leer la cara de los asesinos, todos la aman, entonces lo siento Mr. Doctor, no hay manera de que ganes esa demanda. Que ahorre. Y cuidar lo que uno dice”.

Suspenden audiencia pero Mr. Doctor sí asiste

(Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

Recientemente, Mr. Doctor asistió al juzgado pese a la audiencia estaba pospuesta, con el fin de dejar constancia de su compromiso. Frente a medios y personas que lo apoyan, el médico dijo:

“No me imaginaba todo este apoyo el día de hoy, como saben hoy fui citado originalmente a la audiencia, curiosamente la suspenden 72 horas antes, nos notifican el martes a mediodía pero yo, de todos modos hago precedente porque sabemos de pronto cómo se puede jugar todo esto y que la mera hora digan ‘nosotros te dijimos qué tal día pero luego no’ y así ha ocurrido entonces hoy vengo justo a dar la cara, a hablar, a presentar a mis abogados a todo lo que se tenga que hacer, y que sepan que nosotros estamos en pie de lucha”.

También expresó su deseo de un juicio neutro: “Yo no exijo que la gente me de la razón a mí o de qué me crean a mí, se trata de qué las cosas se hagan de la manera justa, neutra, sin que la balanza se vaya a una parte solamente por amiguismos, por influencias, por lo que ustedes quieran y manden”.