‘El Mayo’ Zambada busca evitar la ‘Alcatraz de las Rocosas’; esto es lo que estaría negociando con EE.UU

Ismael El Mayo Zambada busca negociar una sola cosa, según Luis Chaparro. (Anayeli Tapia/Infobae)

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, atraviesa un panorama complicado mientras enfrenta 17 cargos federales en Estados Unidos. Entre las acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas de fuego y homicidio, el narcotraficante podría enfrentar desde una cadena perpetua hasta una pena de muerte.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Luis Chaparro, Zambada García está centrado su estrategia legal en una negociación clave con las autoridades estadounidenses: ser enviado a una prisión con condiciones más humanas que las que soporta su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, recluido en el ADX Florence en Colorado, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”.

“Lo único que está negociando al parecer él es que no lo manden a la misma prisión que ‘El Chapo’, eso es lo que no quiere, como que él está negociando nada más el ‘ponme en una prisión un poquito más benévola donde pueda convivir con más gente, que tenga sol, y ahí me muero o el tiempo que me digas, me da igual’, pero con que no se lo lleven a una de estas prisiones”, dijo en una entrevista con Adela Micha en su programa “Me lo dijo Adela”.

El cofundador del Cártel de Sinaloa podría enfrentar la pena de muerte. | Crédito: Reuters

El experto en seguridad y crimen organizado indicó que, bajo este contexto, el capo mexicano estaría dispuesto a aceptar cualquier sentencia siempre y cuando le garanticen un trato menos severo que el aislamiento total que enfrentan figuras del crimen organizado de su nivel.

Enciclopedia del narco

El capo mexicano podría estar utilizando su extenso conocimiento sobre el narcotráfico y la corrupción política como moneda de cambio para lograr sus objetivos, pues a decir del periodista, “El Mayo” Zambada es una “computadora de 50 años de narcopolítica, narcotráfico, corrupción , lavado de dinero, asesinatos”, indicó.

El comunicador agregó que el ser una “enciclopedia del crimen” tiene mucho valor y esos recuerdos y realidades pueden ser interesantes si comienza a compartirlos, pues quizá sea el único que tenga recuerdos de haberse sentado con alcaldes, gobernadores, presidentes, jefes de policía, entre otros funcionarios.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada busca evitar ser enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, (Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Azteca)

Por su parte, el periodista Ioan Grillo, también entrevistado por Micha, explicó que, aunque es poco probable que Zambada obtenga una reducción significativa de su sentencia, su cooperación podría influir en las condiciones de su reclusión.

“Por su nivel de influencia, no podría salir en dos o tres años como algunos colaboradores, pero sí podría evitar una prisión de aislamiento total”, comentó Grillo, recordando a su vez que se ve complicado un panorama en donde pueda ser tratado igual que Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’, o Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’, quienes recibieron condenas de corta duración y beneficios por ser testigo protegido y testigo cooperante, respectivamente.

¿Cómo es ADX Florence?

La ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”, es una prisión de máxima seguridad ubicada en el estado de Colorado, Estados Unidos. Diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos y notorios del país, esta cárcel se destaca por su extremo aislamiento y estrictas medidas de seguridad, que han llevado a algunos expertos a describirla como una instalación de “supermax” inhumana.

ADX Florence: la prisión más segura y temida de Estados Unidos Foto: Archivo privado

Construida en 1994, ADX Florence alberga a terroristas, líderes del crimen organizado y otros delincuentes de alto perfil, como ‘El Chapo’ Guzmán. Los internos pasan hasta 23 horas al día en celdas individuales de 2x3 metros, construidas de hormigón para evitar fugas y equipadas únicamente con una cama, un inodoro y un pequeño escritorio.

El contacto humano es prácticamente inexistente. Las interacciones se limitan a encuentros ocasionales con personal penitenciario o visitas controladas, mientras que las comunicaciones externas son estrictamente monitoreadas. Los reclusos tienen acceso a un pequeño patio al aire libre, cercado y sin contacto visual con otros internos.

La prisión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que señalan que las condiciones de aislamiento extremo pueden causar daños psicológicos irreversibles. A pesar de ello, la ADX Florence sigue siendo la instalación más segura del sistema penitenciario estadounidense, diseñada para garantizar que los internos no representen ningún riesgo, ni dentro ni fuera de sus muros.

¿Qué sigue para El Mayo?

Ismael Zambada García fue detenido el pasado 25 de julio en Nuevo México, presuntamente llevado en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien según el veterano capo, lo emboscó, secuestró y trasladó en avión como parte de un plan para buscar ventajas judiciales para él y su hermano Ovidio Guzmán López.

El capo de 76 años asegura que fue secuestrado por uno de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras su captura, fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta su proceso en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, bajo la jurisdicción del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Guzmán Loera a cadena perpetua en 2019.

La próxima audiencia de Zambada está programada para el 15 de enero de 2025, donde se espera que su defensa presente estrategias para influir en el curso del juicio y definir las condiciones de reclusión del capo.

Aunque Zambada se declaró “no culpable” en su primera audiencia, el peso de las pruebas y el historial delictivo que lo vinculan con el tráfico de drogas, incluidos fentanilo y metanfetaminas, hacen que las autoridades estadounidenses consideren el caso como de alta prioridad.

La negociación para una prisión más benévola podría ser la última apuesta de Zambada, quien, consciente de su edad y estado de salud, parece centrarse más en sus condiciones de vida que en evitar una condena prolongada.