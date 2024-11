Cuál es la cantidad exacta de pasos que debes dar después de los 60 para vivir más años

La caminata puede ser un ejercicio ideal para adultos mayores debido a que es de bajo impacto para sus articulaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

La idea de que caminar 10.000 pasos diarios es esencial para la salud ha sido ampliamente difundida; sin embargo, se sabe que es solo una medida que se establece como saludable aunque no necesariamente forzosa para todos.

Es por ello que la ciencia actual enfatiza que lo importante es mantenerse activo, especialmente para las personas mayores de 60 años. el movimiento es clave para la salud, y no hay una cifra mágica de pasos que se deba alcanzar.

Sin embargo, estudios recientes, como los del Journal of the American College of Cardiology y la Universidad de Harvard, destacan que caminar 7,000 pasos por día es un objetivo ideal para mantener el organismo en funcionamiento después de los 60 años.

Cabe mencionar que esto lo mencionan como un número ideal promedio pero opcional y sujeto a las condiciones y necesidades de cada individuo, pues no será igual para quienes siempre hayan llevado una vida activa o para quienes deseen iniciar.

En este sentido, los estudios señalan también que con una cantidad de 4 mil pasos podría ser ideal para comenzar o como un número de pasos rutinarios para adultos mayores.

Por su parte, cabe mencionar que a pesar de que los ejercicios aeróbicos son ideales a esta edad los adultos mayores se les recomienda también incluir rutinas con ejercicios de peso o de fuerza propios para su edad pues a su edad es importante mantener la masa muscular mediante la formación de músculo.

En resumen, para las personas mayores de 60 años, el objetivo no debe ser alcanzar un número específico de pasos, sino integrar el movimiento en su vida diaria de manera que sea sostenible y beneficioso para su salud. La personalización del ejercicio es fundamental para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.

Sin importar el número de pasos es importante realizar alguna actividad física en la edad adulta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de caminar después de los 60 años

Caminar es una actividad física simple y accesible que ofrece múltiples beneficios para las personas mayores de 60 años. Aquí algunos de sus beneficios:

Mejora la salud cardiovascular: Caminar regularmente ayuda a fortalecer el corazón, reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Aumenta la resistencia y energía: Al mantenerse activo, se mejora la capacidad aeróbica y se incrementa la energía, lo que contribuye a realizar tareas diarias con más facilidad y menos fatiga. Fortalece huesos y músculos: Caminar es un ejercicio de bajo impacto que ayuda a mantener la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis, y fortalece los músculos, lo que mejora la movilidad y equilibrio. Control de peso: Es una forma efectiva de quemar calorías y mantener un peso saludable, lo cual es importante para prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Mejora la salud mental: Caminar libera endorfinas que ayudan a mejorar el estado de ánimo y reducir síntomas de ansiedad y depresión. También puede favorecer la claridad mental y la memoria. Promueve el bienestar social: Participar en caminatas grupales ofrece oportunidades para socializar, lo que puede ser beneficioso para la salud emocional y combatir la soledad. Mejora el sueño: La actividad física regular puede ayudar a regular el ciclo de sueño, permitiendo un descanso más profundo y reparador.

Es recomendable adaptar la intensidad y duración a las capacidades individuales, y consultar con un médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios.