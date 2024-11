Marko Cortés asegura que hay “gato encerrado” en la solicitud de prórroga de las elecciones del Poder Judicial

El senador del PAN puso en duda los motivos por los que se solicitó aplazar las elecciones del Poder Judicial (Crédito: X/@MarkoCortes)

El senador por Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que hay “gato encerrado” en la solicitud de prórroga de las elecciones del Poder Judicial que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE).

Frente a medios de comunicación, el expresidente nacional del PAN apuntó a que el intento de aplazar la votación es una estrategia para ganar tiempo frente a la baja participación en la convocatoria para contender por un cargo en el PJF.

“Primero hay que destacar que hay muy poco interés en participar, ahí está el gato encerrado. Están buscando aplazar los tiempos porque no hay credebilidad”, mencionó.

Cortés agregó que considera que la cifra de aspirantes es baja debido a que miles de juzgadores no están dispuestos a participar en proceso en el que saben que los candidatos electos serán impuestos.

Marko Cortés afirmó que hay interés en aplazar las elecciones para lograr una mayor participación de juzgadores (Crédito: PAN)

“Los verdaderos abogados, los verdaderos jueces autónomos no se están queriendo registrar porque saben que es una burla, porque saben que van a ser los siervos de la nación los que operen la elección. Imagínense ustedes, no se puede hacer campaña, no puede haber representación de partidos para cuidar las casillas. Entonces, ¿quién va imponer a los jueces, magistrados y ministros? Pues el aparato de gobierno”, señaló.

Sumado a ello, el opositor refirió que la jornada electoral prevista para el próximo 1 de junio de 2025 no sólo debería ser aplazada, sino cancelada ante los múltiples amparos en contra de la reforma al Poder Judicial que no han sido resueltos.

“Más bien lo que están queriendo encontrar es tiempo para lograr tener participación y hacerse tu traje a la medida. Yo lo que creo es que no debería llevarse este proceso porque todavía hay muchos amparos que están en litigio hasta el momento”, señaló.

Cabe mencionar que su solicitud, enviada al Congreso de la Unión, el INE argumentó que aplazar la elección 90 días o más permitiría llevar a cabo de manera óptima labores como la impresión de boletas, la capacitación del personal que integrará las Mesas Directivas de las Casillas o el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Hasta el momento ningún representante del Senado ni de Cámara de Diputados se ha pronunciado respecto a la propuesta del órgano electoral.

Entre tanto consejeros del INE instalaron la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. En su primera sesión aprobaron presentar ante el Consejo General su programa de trabajo y calendario.