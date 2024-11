“Hotel cocaine”: el drama criminal que explora la ambición en los años 70 | Entrevista con Chris Brancato

La serie "Hotel cocaine" muestra la acción que hay detrás de la escena de la cocaína en Miami a finales de los años 70. Credito:Prime video

La serie “Hotel Cocaine” no sólo se trata de una serie de drama criminal visualmente impresionante sino también aborda temas profundos como el sueño americano desde perspectivas contrapuestas: la identidad cultural, el exilio y las consecuencias de las decisiones personales.

El creador de esta producción y showrunner, Chris Brancato comentó en entrevista con INFOBAE MÉXICO que esta teleserie incluye elementos que enriquecen la trama y la hacen más humana y emocionalmente resonante.

Serie “Hotel Cocaine”

“Nuestra esperanza es que ‘Hotel Cocaine’ se convierta en un referente dentro del género de dramas criminales, una serie que tomó riesgos y abordó el género de una manera fresca”, señaló.

¿De qué se trata “Hotel Cocaine?

Este proyecto se centra en la vida del exiliado cubano Roman Compte, quien es gerente de The Mutiny Hotel, el cual se trata de un famoso club nocturno, que representa el epicentro de la escena de la cocaína en Miami a finales de los años 70 y principios de los 80.

Serie “Hotel Cocaine”

“Queríamos capturar no solo la emoción de este mundo, sino también las consecuencias más profundas y las historias personales dentro de él. Esta serie trata más que el crimen; sobre temas universales como la ambición, la supervivencia y la lealtad.

Se trabajó para darle vida a la escena de dicho destino en Florida en el año de 1978 desde el diseño del set, hasta el vestuario y la banda sonora, informó. Se buscó que fuera inmersiva, creando un mundo que se sienta tanto nostálgico, como visceral.

“Para capturar la atmósfera de manera auténtica, quisimos enfatizar la moda, la música y la estética de Miami en ese tiempo, especialmente las influencias culturales de América Latina.

“Dentro del Mutiny, mostramos el brillo y el glamour típicos asociados con esa era: vestuario exagerado, peinados, música y decoración. Sin embargo, fuera de esa burbuja, queríamos mostrar una representación auténtica del comercio de cocaína, que no era todo diversión y glamour, sino algo muy violento, peligroso y poco atractivo”, aclaró.

Serie “Hotel Cocaine”

Chris Brancato, la mente detrás de “Narcos” y “Godfather of Harlem”

Brancato, es la mente detrás de hits televisivos como “Narcos” y “Godfather of Harlem”, además ha trabajado en series como “Hannibal”, “X-Files”, por mencionar algunas y ahora nos cuenta qué le atrajo para dirigir la historia de “Hotel Cocaíne”.

“Siempre me han fascinado los dramas criminales, tanto como espectador como escritor. Mientras trabajaba en mi otra serie de televisión, ‘Godfather of Harlem’, Maurice Compte, con quien trabajé en ‘Narcos’, se acercó a mí y me contó la maravillosa historia de su padre, el verdadero Roman Compte, quien fue un inmigrante cubano y gerente del Mutiny Hotel a finales de los años 70 y principios de los 80.

“Había tantas historias salvajes e increíbles que realmente ocurrieron en ese hotel, que era un lugar popular para huéspedes notables como celebridades, políticos y criminales. Supe de inmediato que esto sería un programa de televisión altamente entretenido que también podría hablar sobre la experiencia del inmigrante cubano”.

¿Dónde se puede ver “Hotel Cocaíne”?

Esta serie originalmente es de la plataforma MGM+, pero se puede ver a través de Prime Video y cuenta con una temporada llenos de drama centrados en el The Mutiny Hotel, que era como la Casablanca, pero con cocaína en la mencionada época.

Serie “Hotel Cocaine”