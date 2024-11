Cuál ha sido la misión más importante de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México

María Asunción Aramburuzabala Larregui, considerada la mujer más rica de México, ha consolidado su fortuna a través de una exitosa combinación de herencia y habilidades empresariales

La mujer más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, es también una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica.

Y es que la empresaria, quien cuenta con una fortuna de más de USD 6 mil millones, según estimaciones de Forbes, se encuentra en la sexta posición entre las personas más ricas de México, solo por detrás de algunos magnates como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.

En una conferencia, al lado del creador de contenido e inversor Oswaldo Oso Trava, la empresaria dio a conocer cuál fue la misión más importante en su vida.

“La misión más importante, sin duda, de mi vida, fue crear dos hijos libres, independientes, sanos, y que fueran buenas personas, porque siento que si la verdad hubiera fracasado en eso, eso sí sería, no sé, algo, no sé cómo me sentiría”, señaló la empresaria en la conferencia.

Dijo que no sabe cómo se sentiría si no hubiera logrado eso. “La verdad, tampoco tengo tanto mérito porque tengo que confesar que tuve bastante buena materia prima con mis dos chavos, son chavos muy buenos, igual que lo hemos tenido con mis sobrinos y con el resto de la familia”.

Foto: Cuartoscuro

Dijo que se sentía muy agradecida con Dios de haber tenido esa familia. “Mi misión más importante era generar dos hombres excelentes, y me siento muy tranquila porque yo ya entregué ese paquete y la verdad, creo que lo hice, razonablemente bien”.

¿Quién es María Asunción Aramburuzabala?

María Asunción Aramburuzabala, una de las empresarias más destacadas de México, nace el 2 de mayo de 1963 en la Ciudad de México. Proviene de una familia de origen vasco con una rica historia empresarial, siendo su abuelo fundador de Grupo Modelo. Aramburuzabala obtiene su licenciatura en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), lo que sienta las bases para su futura carrera en los negocios.

En 1996, tras el fallecimiento de su padre, Aramburuzabala toma un papel activo en Grupo Modelo, quien por años produce reconocidas marcas de cerveza como Corona y Pacifico. Durante su tiempo en la compañía, desempeña un papel crucial en su expansión internacional y eventual venta a Anheuser-Busch InBev en 2013, lo cual multiplica su fortuna.

Co-funda Tresalia Capital en 1996, un fondo de inversión diversificado que abarca sectores como telecomunicaciones, tecnología e infraestructura. Bajo su liderazgo, Tresalia participa en la creación y crecimiento de empresas que van desde KIO Networks hasta el gigante de telecomunicaciones América Móvil.

A lo largo de su carrera, Aramburuzabala ha sido reconocida por su habilidad para identificar oportunidades de negocio y crear valor a través de inversiones estratégicas. Se convierte en un referente para las mujeres en el mundo corporativo, abriendo camino para futuras generaciones de líderes femeninas. Su influencia en el ámbito empresarial la ha situado consistentemente en listas de las mujeres más poderosas de México y América Latina.