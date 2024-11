Adrián Marcelo regresa a Instagram y dedica polémica publicación a quienes buscan cancelarlo

"Adrián Marcelo regresa" se posicionó como tendencia en X el fin de semana. (X)

Adrián Marcelo festeja una pequeña victoria en su lucha contra la cancelación digital. El polémico youtuber recuperó su cuenta personal de Instagram, la cual fue suspendida días después de hacer un polémico chiste sobre Liam Payne, exintegrante de One Direction, muerto en un trágico accidente en Argentina, el pasado 16 de octubre.

En X, antes Twitter, Adrián Marcelo escribió: “Si te tiras de un edificio, solo hay one direction”, en clara referencia al incidente ocurrido en el barrio de Palermo. El repudio a la burla disfrazada de humor negro no se limitó a ataques. Fans de la agrupación británica convocaron a una denuncia masiva de las cuentas del regiomontano, quien en los días siguientes no solo perdió su cuenta personal, también la de su proyecto insignia: Radar, la cual se mantiene suspendida.

AM atribuye la recuperación de su cuenta a triunfo de Trump

Fiel a su estilo, Adrián Marcelo anunció con bombo y platillo la recuperación de su cuenta. Para ello, dedicó sus primeras historias a lanzar dardos contra sus detractores. Tomando como contexto las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el regiomontano atribuyó el ‘milagro’ al triunfo del Partido Republicano: “Ya se nota la mano del licenciado Donald Trump”.

AM, como también es identificado el standupero, llevó su ofensiva a X, donde lanzó un dardo contra la ideología que identifica a gran parte de sus detractores: “Si fuese Elon Musk, tendría a un robot puñeteándome justo con la mano que no sirve para nada: LA IZQUIERDA”.

Fans de AM reaccionan a su regreso

Como se esperaba, los seguidores de Adrián Marcelo celebraron su regreso a Instagram. Para algunos internautas, su humor políticamente incorrecto era un argumento válido para exigir la suspensión de sus cuentas y cancelación de su stand up, Hermanos de Leche, el cual fue suspendido en tres ciudades ante la presión de organizaciones civiles.

No obstante, también surgieron varios comentarios contra el regreso del youtuber, cuya comedia ha sido acusada de hacer apología al feminicidio, el bullying y el abuso infantil.

“El hombre de las mil funas y no pueden detenerlo”

“Bienvenido comandante”

“Y los Directioners que según lo habían funado jajaja a las seguidoras de gula no les va a gustar eso”

“Lo padre de los pueblitos como Monterrey. Es que su gente se apoya entre ellos”

El regreso de Adrián Marcelo a redes sociales coincide con el anuncio de su presentación junto a Iván Fematt ‘La Mole’ en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Los comediantes tenían previsto ofrecer un show en el Pepsi Center el 30 de octubre; sin embargo, semanas antes del evento, el inmueble anunció su cancelación. La medida abrió un intenso debate sobre los límites entre la cultura de la cancelación y la censura a figuras políticamente incorrectas.

