Isabel Heredia, mamá de Karime Pindter, habla sobre el distanciamiento que existe entre sus hijas

Doña Isabel aseguró que no le gusta hablar sobre ese tema por respeto a su otra hija (Instagram/Karime Pindter)

Desde su participación en Acapulco Shore, Karime Pindter se convirtió en una de las personalidades más queridas de la televisión entre el público joven; aunado a ello, su popularidad aumentó considerablemente gracias a su exitosa participación en La Casa de los Famosos México.

Pese a ser muy querida por su amplio grupo de seguidores, existían varios detalles de su vida personal que para algunos eran desconocidos; por ejemplo, la razón que la llevó a alejarse de su hermana, quien está completamente fuera de la vida pública.

Contrario a Isabel Heredia, la hermana de la joven no se presenta en ninguno de los proyectos de ‘La Matrioshka’, pues no tienen comunicación desde hace más de 10 años, así lo dio a conocer la creadora de contenido en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

(Captura de pantalla YouTube Yordi Rosado)

Sin embargo, en medio del distanciamiento familiar, existe la postura de Doña Isabel, madre de las jóvenes, quien aseguró que no le gusta hablar sobre el tema, pues su esposo y ella se encuentran bien con ambas.

En una fiesta de Halloween, la prensa acaparó a la mamá de Karime con cuestionamientos sobre la relación familiar, a lo que respondió: “No voy a contestar esa pregunta por respeto a mi otra hija. No hay ningún problema, a mi esposo y a mí no nos gusta hablar de eso”.

Qué dijo Karime Pindter sobre la relación con su hermana

Cabe recordar que las declaraciones de Isabel Heredia surgen después de que la exintegrante de Acapulco Shore reveló que tiene más de una década sin convivir con su hermana, pese a que sabe donde vive, prefiere mantener una distancia sana.

De acuerdo con Pindter, su lejanía comenzó cuando su hermana presentó problemas de salud, lo que afectó considerablemente en su comportamiento.

“Tuvo muchos problemas de anorexia, problemas un poco fuertes. Parte del distanciamiento con mis papás era de que pues pasamos mucho tiempo en el hospital y ella empezó a trastornarse un poco por esos problemas”, compartió en entrevista con Gustavo Adolfo.

Por otro lado, reveló que sus comportamientos siempre fueron totalmente opuestos: “Ella es mucho más reservada, santa, y esto, y lo otro”; lo que ocasionó que no apoyara su decisión de ser parte del reality show de MTV.

(Instagram/@karimepindter y Captura de pantalla /YouTube@MTVShores)

“Yo entro a ‘AcaShore’ y no le pareció para nada, decidió tomar su distancia y yo la respeto mucho. Me tachó de todo lo que tú quieras. No le hablo hace como 10 años; sí sé dónde vive, pero es difícil”, detalló

Sin embargo, ‘La Matrioshka’ aseguró que vive sin remordimientos y muy feliz, aunque no mantiene contacto con su hermana.