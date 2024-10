¿Ya no cree en el amor? Alfredo Adame confiesa que tiene 15 novias; “Yo estoy solo cuando quiero”

Alfredo Adame comparte los secretos detrás de actuales parejas sentimentales y su relaciones amorosas fallidas

Con una ardua trayectoria en la televisión mexicana, el actor Alfredo Adame sorprendió con una serie de declaraciones respecto a su actual vida amorosa, pues aseguró que tras encabezar algunos matrimonios fallidos, ya no se coloca como un fanático del amor; al menos así lo emitió durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

En el lapso de la conversación, Adame reveló ciertos detalles con referencia a sus últimos proyectos laborales, así como las polémicas que ha protagonizado durante sus últimos concursos, tal es el caso de la programación que ocupa actualmente en el reality show de ‘Los 50′, en la cadena de Telemundo.

Alfredo Adame y sus relaciones fallidas

En la conversación con la periodista, el también presentador mexicano dio a conocer que ya no tiene en consideración la existencia del amor, esto derivado de sus matrimonios fallidos; así lo informó al calor de la entrevista, la cual se sostuvo en el lujoso hogar del actor, en la Ciudad de México.

Por su parte, Adame explicó que la actualidad dicha expresión romántica ya no le es certera, pues debido a su mala experiencia con sus anteriores cónyuges, ya cree en el amor con respecto a sus actuales relaciones sentimentales.

“Yo me casé enamorado las tres ocasiones, pero fue tal la decepción y desilusión que ya se me olvidó eso (en referencia al amor)”, afirmó.

Asimismo, el actor mexicano recordó brevemente a sus anteriores alianzas nupciales, donde hizo énfasis en la última de ellas con Mary Paz Banquells, a quien catalogó como una de las mujeres que más llegó a querer. No obstante, la actriz figura como un mal recuerdo en su vida, pues aclaró que le costó mucho atravesar la faceta del divorcio; sin embargo, con el paso del tiempo logró desprenderse de dicha relación que mantuvo por 10 años: “El desapego es la mejor manera de deshacerte de la gente que te hace daño”.

¿Las 15 novias de Alfredo Adame?

En contraparte a lo anterior, el actor de índole internacional compartió su punto de vista respecto a las relaciones amorosas, pues confesó que “el amor no existe, el amor es ‘Tú me ofreces, yo te ofrezco”. A su vez, comentó que se ha encontrado con muchas parejas que únicamente lo buscan por lo material, acción que catalogó como un aspecto de ‘frivolidad increíble’, pues a veces lo disfrazan con acciones desinteresadas.

Con 66 años de trayectoria, Adame explicó que en sus pareja ideal busca a una persona que lo complemente adecuadamente, una buena compañía sin recurrir a lo económico: “Ojalá apareciera una mujer que llenara lo que a mí me gusta, y no me pidiera dinero”, afirmó.

Por su parte, Obregón lo interrumpió haciendo mención de la compañía que frecuenta con personas más jóvenes que él, pues aludió que se le ha llegado a ver con mujeres que rondan entre 25 años de edad, lo que desató la polémica con referencia a sus múltiples parejas sentimentales.

Como respuesta, Adame explicó que ha tenido éxito con sus actuales parejas, pues relató que actualmente tiene ‘montones de novias’, no obstante, no todas cuentan con el mismo rango de edad, dado que tiene su ‘propio jardín’ de variedad para los planes de interés del actor.

“Tengo montones de novias pero no todas son chavitas: tengo de 25 años, de 28 o 20, pero también tengo de 50 o 55 (...) No es catálogo, sino que tengo mi jardín”, dijo.

Alfredo Adame habló sobre la posibilidad de abrir su perfil en OnlyFans (Foto: Instagram/@ alfredoadamevonknoop)

Entre sus parejas recientes, el presentador televisivo dio a conocer la existencia de una mujer española de 55 años de edad, quien es una persona con ‘muchísimo dinero, con mucho mundo y no tiene necesidad de florearme’, así lo confirmó Adame, pues al parecer sería con quien encuentra mayor afinidad. Ante la interrogante de si ellas saben que sale con otras mujeres, contestó lo siguiente:

“Por su puesto. Un día la española me dijo ‘Mira, le vas a ir a ver la cara de tonta a tu mamá, yo sé que hay muchas más, pero yo te disfruto a ti cuando te tengo’”, afirmó.

Respecto a la cuestión matrimonial, Alfredo Adame aseguró que no piensa volver a contraer nupcias, pues desea mantener la dinámica con sus 15 parejas amorosas, dado que no pretende comprometer su felicidad con alguna mujer que solo esté interesada en el dinero.

“Hay como 15 novias ¿Crees que me iba a quedar persignándome aquí en mi casa después del divorcio? Ofertas hay muchas. Yo seguí siendo feliz de una manera increíble, porque estoy solo cuando quiero y puedo capitalizar esa soledad”, compartió.