Fede Dorcaz lanza ‘Instinto’, su álbum debut lleno de sueños y colaboraciones de alto nivel

En su álbum debut ‘Instinto’, Fede Dorcaz revela que “Volver a empezar” y “La decisión” son sus temas favoritos. (Cortesía)

El cantante argentino Fede Dorcaz ha lanzado su primer álbum titulado Instinto, un trabajo que define como la realización de un sueño de infancia.

En una entrevista con Infobae México, el joven artista expresó su emoción y el significado detrás de este proyecto, que no solo representa el inicio de su carrera discográfica, sino también la concreción de un anhelo que lo ha acompañado desde su niñez.

“Para mí, el álbum Instinto básicamente es un sueño hecho realidad, es mi primer álbum. Poder materializar esos sueños y cosas que tenía en mi cabeza cuando era un niño”, mencionó Dorcaz. Esta producción lo conecta profundamente con sus raíces y deseos de infancia, destacando que desde siempre supo cuál era su vocación. “Poder llevarlo a cabo significa tener mi instinto desde chiquito, sabía que quería dedicarme a esto, tenía muy claro a dónde iba. Y bueno, con mucho esfuerzo y trabajo están pasando estas cosas tan lindas en mi carrera”, afirmó el cantante.

La música de Instinto incluye temas cargados de simbolismo y experiencias personales que reflejan el estilo y las vivencias de Dorcaz. El cantante confesó que entre sus temas favoritos se encuentran “Volver a empezar” y “La decisión”, dos canciones que poseen un significado especial para él.

“Creo que de las dos canciones favoritas, que yo tengo personales en el álbum Instinto, pueden ser o ‘volver a empezar’ o ‘la decisión’ por lo que significan. No fueron cosas que viví en la vida personal y que las puede plasmar a través de la música con esos mensajes”, explicó Dorcaz. En cuanto a “Volver a empezar”, el artista mencionó que es un tema que invita a recordar que “siempre hay que saber volver a empezar cuando las cosas están mal, nunca es tarde”. Así, el cantante muestra su filosofía de vida, donde la perseverancia y la resiliencia son fundamentales. Sobre “La decisión”, Dorcaz indicó que “cada día, en todo lo que hacemos en la vida, son decisiones constantes, y creo que es muy importante saber tomar decisiones adecuadas que te llevan al objetivo y al camino”, resaltando la importancia de mantenerse enfocado en los objetivos personales.

La producción de Instinto también representa una oportunidad única para el cantante argentino, quien trabajó en Los Ángeles con algunos de los productores más reconocidos en la industria musical. “El haber trabajado en Los Ángeles con productores tan grandes, estuve con la productora del Justin Timberlake, con productores de Backstreet Boys, entre otros. La verdad es que tuve la suerte de poder haber vivido esa experiencia y, a nivel producción, claro, se nota mucho la calidad de sonido en cada una de mis canciones en este álbum”, comentó Dorcaz sobre la experiencia de colaborar con profesionales de este nivel. Estas colaboraciones le permitieron elevar la calidad técnica y artística de su álbum, imprimiéndole un sonido pulido y una producción sofisticada que busca resonar a nivel internacional.

El cantante también compartió su experiencia y conexión con el público mexicano, un aspecto que considera fundamental en su carrera. Fede Dorcaz ha encontrado en México una segunda casa y asegura que la recepción y el cariño de la gente han sido únicos, en comparación con otros países. “México maravilloso, México mágico. Estoy muy feliz acá de todas las cosas muy lindas que me están pasando, la gente, todo el mundo tiene un cariño que no se ve en otros países, que no lo vi en ningún lado”, expresó emocionado el cantante. Según Dorcaz, este afecto genuino del público mexicano ha sido clave para su crecimiento profesional y personal. El cantante destacó que este país ha sido un lugar de oportunidades donde su música ha comenzado a resonar en diversos lugares, conectando con una audiencia amplia y fiel.

La conexión con México va más allá del ámbito profesional; para Fede Dorcaz, su relación con el país es una fuente constante de inspiración. “Poder estar creciendo, siendo extranjero acá está haciendo un sueño hecho realidad”, mencionó, evidenciando cómo su carrera musical se ha fortalecido gracias al apoyo y la acogida en el país. “Y como siempre digo, en mi carrera, creo que le voy a dar muchas cosas a México; mi música cada vez suena más en cada rinconcito de este país maravilloso”, dijo Dorcaz, reafirmando su compromiso con el público mexicano.

Con Instinto, Fede Dorcaz busca trascender fronteras y compartir sus vivencias y aprendizajes con una audiencia global. Su música, cargada de mensajes positivos y de autorreflexión, intenta ser un aliciente para quienes enfrentan retos o buscan inspiración en sus decisiones diarias. Este álbum debut se perfila como el inicio de una carrera que, gracias al esfuerzo y la pasión del artista, promete tener un impacto significativo en el ámbito musical.