Luisa María Alcalde explota contra Felipe Calderón: “¿Si no sabía, ¡en manos de quién estábamos!?”

Luisa María Alcalde, extitular de la Segob. (Cuartoscuro)

Tras las declaraciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa entorno al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante su sexenio (2006-2012), las críticas no se hicieron esperar. Entre ellas destaca la de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Fue en la asamblea informativa del partido guinda, realizada durante la tarde del 18 de octubre en Cancún, Quintana Roo, donde la también extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se lanzó contra el exmandatario federal y su estrategia de seguridad.

Esto tras las constante críticas a la política de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“¿Quién de aquí sabe quién es Genaro García Luna. ¿Saben ustedes que hace dos o tres días lo sentenciaron en Estados Unidos a 38 años de prisión, precisamente por sus vínculos con el narcotráfico. Fue, ni más ni menos, que el secretario de seguridad de Felipe Calderón.

Ese presidente que a lo baboso le pegó un trancazo al avispero y en esta ‘guerra contra el narco’ llevó a que este país tuviera una violencia desmedida, que nunca atendió las causas, que nunca entendió que había que atender la pobreza, que había que atender a los jóvenes, que había que reducir la desigualdad y dar alternativas de futuro”, declaró.

García Luna fue el secretario de Seguridad Pública del gobierno calderonista. (Jovani Pérez/Infobae México)

En esa línea, señaló que, los comentarios y críticas contra la mandataria federal, por parte de la oposición, son “cinismo absoluto”.

“Ahora, el cinismo puro es que salen todavía a decir cómo es posible que la estrategia... y le dicen a nuestra presidenta ¿Dónde están los resultados? Se quejan aquí y allá aún cuando dentro de su gabinete (Calderón) nombró a una persona vinculada al crimen organizado”, acusó.

Por otra parte, reconoció que las publicaciones de Calderón, realizadas a través de X ―antes Twitter―, le provocaron un gran coraje.

“Y todavía digo, nomás para sacarse esto del pecho. Ahora sacó unos tuits y dice: Pues sí, yo no sabía nada, no tenía idea de que este cuate tenía vínculos. Y uno se queda pensando, pues una de dos, si realmente no sabía nada y era el presidente de la República, ¿pues en manos de quién estábamos?”, aseveró.

Luisa María Alcalde Luján. (Foto: Tomada de IG)

Sheinbaum sugiere a Calderón pedir perdón

La mañana del 17 de octubre, la presidenta de México reaccionó a la condena impuesta a García Luna en EEUU. En su intervención, aseguró que el caso “no es menor”, pues habla de la “decadencia y degradación” del sexenio de Calderón Hinojosa.

Respecto a las publicaciones del expresidente, señaló:

“A mí me parece la publicación de ayer fue muy cínica. Pusiste al frente de la seguridad a un personaje que hoy está juzgado como un narcotraficante y un criminal. Debería de pedir perdón. Dice que lo volvería a hacer, o sea, ¿volvería a poner a García Luna al frente?”.

Aseguró que sus declaraciones no debían pasar por alto, por lo que llamó a México a reflexionar sobre ello.

“¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, los invito a reflexionar. Lo que queremos es que no se olvide y a quiénes representa”, agregó.

Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón (Foto: EFE/Presidencia)