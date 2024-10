“Repugnancia”: Maryfer Centeno analiza la reacción de Briggitte Bozzo a comentarios misóginos y shippeo con Adrián Marcelo

La venezolana expuso las faltas de respeto que recibió del youtuber regiomontano. (Vix // YT: Julio Orozco)

Los habitantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ continúan dando de qué hablar por las polémicas que protagonizaron durante el reality, pues muchos han revelado algunos detalles conforme el paso del tiempo. Ahora tocó el turno de Briggitte Bozzo, quien habló por primera vez sobre las faltas de respeto que sufrió por parte de Adrián Marcelo y su shippeo.

“No me caía bien. Es una persona que fue el diablo dentro de esa casa. Habían puntos donde sí me caía bien vaya, estás compartiendo todo el tiempo con una persona, atracción no llegué a sentir nunca. Vi que nos shippearon acá afuera y no entiendo por qué”, comentó en el podcast de Julio Orozco.

Eso no fue todo, la actriz también recordó algunos comentarios irrespetuosos que el youtuber regiomontano lanzó en su contra.

“En un punto llegué a sentir muchos halagos de su parte hacia conmigo... era como ‘Bri, te ves bien, te ves muy bien’ o cosas misóginas como también sentía que me faltaba un poco al respeto diciéndome como ‘Bri, con todo el respeto, sí me la jalaría por ti. Es que estás bien buena, así yo creo que varios te están viendo allá afuera’ y luego le pedía perdón a su esposa todo el tiempo”.

Briggitte aclaró que se sintió incómoda con esos comentarios y reconoció que no supo cómo reaccionar porque su intención era tener una buena relación con todos.

Maryfer Centeno analiza la reacción de Briggitte Bozzo

Las declaraciones de la actriz venezolana desataron controversia en redes sociales, en especial porque Adrián Marcelo no ha parado de hablar sobre su experiencia en la casa y el único tema que ha evitado tocar es su shippeo con ella.

Fue bajo este contexto que Maryfer Centeno retomó el fragmento de la entrevista en cuestión y analizó el lenguaje corporal de la artista:

“Tiene una mano totalmente colocada dentro de la silla, o sea, tocando la orilla de la silla porque es un tema que le estresa. Es un gesto apaciguador, lo que hace es calmar, pero también da seguridad”, dijo.

“El rostro de repugnancia es cuando olemos algo feo y cuando sabes que algo está mal o es malo. Ve el rostro de Briggitte cuando habla de Adrián Marcelo como persona, como compañero de La Casa, como guste usted verlo. Hoy por hoy Briggitte tiene muy claro que es una persona que quiere tener lejos”.

Finalmente, comentó que Briggitte Bozzo quedó anonadada con la incongruencia de Adrián Marcelo: “Cuando dice que constantemente le pedía perdón a su esposa, se queda asombrada como diciendo como ‘qué le pasa a este señor’”.