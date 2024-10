Bienes raíces: 80% psicología, 20% técnica

Imagen generada por ChatGPT con un prompt de Pablo Mateos

El 99% de la población piensa que sus sueños de una vida mejor, más sosegada en tiempo y en recursos económicos son IMPOSIBLES de alcanzar.

Yo mismo pensaba que la clave para alcanzar dichos sueños residía en trabajar y trabajar duro y formarme y formarme para encontrar recetas secretas que abrieran los cofres del abundancia y libertad de agenda… y si no lo estaba alcanzando el problema, atribuía yo, residía en factores externos (no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo acceso a personas influyentes, no tengo el conocimiento, no tengo la capacidad…)

Sin embargo, tardé mucho tiempo en darme cuenta (apenas hasta hace unos 5 años) que el principal obstáculo para conseguir esos sueños estaba dentro de mi pensamiento, de mi mentalidad o mindset.

Te preguntarás que por qué te hablo de mentalidad en una columna sobre inversiones inmobiliarias…

Digiérelo de nuevo…

Después de leer a los clásicos (Napoleon Hill, Dale Carnegie, George Samuel Clason y Kiyosaki entre otros) me di cuenta que la solución para transformar mi situación de ingresos paupérrimos en abundancia, estaba entre mis dos orejas… y no en mi entorno ni circunstancias. Entonces, todo cambió radicalmente.

Me formé con varios coaches de Estados Unidos que me enseñaron con la práctica que “hacer lo imposible” estaba dentro de mi alcance.. ¡aunque no supiera cómo al comenzar! La clave estaba en hackear mi mente para que ya se viera en el lugar de destino como en un entorno conocido.

Entonces descubrí que esta fórmula no era nueva… los grandes emprendedores/ inventores/ filántropos así lo creyeron, primero gestaron el yo en el que se querían convertir en su mente y después lo ejecutaron siguiendo el sistema operativo que ya se habían “autoinstalado”.

Y para lograrlo, la propuesta de estos coaches es trabajar en el marco de referencia o identidad (identity) del que emana tu mentalidad (mindset), que a su vez dirige tus acciones (action) y por ende obtendras los resultados que quieres (results):

IDENTITY – >> MINDSET –> ACTION >> RESULTS

IDENTIDAD – >> MENTALIDAD –> ACCIÓN >> RESULTADOS

No te precipites tomando acción sin saber dónde quieres ir. No te obsesiones con alcanzar los resultados por sí mismos. Tampoco sirve labrar una mentalidad a base de fuerza bruta, que te lleve a la acción en la dirección adecuada. Si estás desalineado con el tipo de persona (identidad) que quieres ser será como navegar contra el viento; no te llevará a los resultados deseados por muy mentalizado que estés.

Todo emana del marco de referencia identitario del que partes. Y cuando asumes la profundidad del mismo, todo lo demás es como nadar a favor de la corriente.

Todo empieza con un cambio en tu manera de pensar sobre quién eres: tu identidad

Empieza reflexionando calmadamente el tipo de persona que quieres llegar a ser, en todas tus dimensiones. Palpa bien qué hará ese yo futuro en todo tipo de situaciones: en tu casa, en el coche, con tu familia, de vacaciones, en una reunión, en los negocios, con los amigos, el domingo, en la comida, en la oficina, al levantarte, etc. ¿Cómo reaccionará? ¿qué pensará? ¿se preocupará o estará tranquilo? ¿dónde buscará apoyo e inspiración?

Una vez que hayas construido en tu mente el tipo de persona que vas a ser y el tipo de vida que vas a tener (por dentro, no en el sentido material), tienes que ponerlo por escrito o incluso en un panel visual. Esta declaración de identidad la vas a leer o repasar parcialmente TODOS LOS DÍAS.

Y ¿cuál es el hack más efectivo para cambiar esa identidad? Trabajar sobre tus hábitos…(tu “vestimenta” o habitus)

La imagen que tienes de ti mismo va de la mano de tus hábitos y determina tu identidad y tus acciones diarias. Si quieres transformarte, cambia tus hábitos y con ello cambiarás la imagen sobre ti mismo, y al cabo del tiempo; tu identidad.

De lo contrario nada cambiará… todos los aparentes avances serán temporales y volverás tarde o temprano al comienzo. A tus viejos hábitos. Como el 90% de las personas que ganan repentinamente la lotería y vuelven a ser pobres al cabo de muy poco tiempo.

Así que si quieres cambiar tu vida a través de inversiones inmobiliarias… ¡invierte el 80% en trabajar en tu identidad y mentalidad, y el 20% en cuestiones financieras y técnicas!

