Este es el candidato al que respalda Ricardo Anaya en el proceso interno para la dirigencia del PAN

El senador dio a conocer el nombre de su candidato preferido en la contienda interna del PAN (Cuartoscuro)

En vísperas de la renovación de la dirigencia en el Partido Acción Nacional (PAN), los militantes y políticos del instituto comienzan a cerrar filas en torno a los personajes que se han perfilado como candidatos para ocupar el cargo de Marko Cortés. En ese sentido, el senador Ricardo Anaya Cortés dio a conocer el nombre de la persona a la que respalda.

Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, Ricardo Anaya Cortés fue cuestionado sobre la actualidad en el PAN, así como la relevancia que tiene la renovación de la dirigencia nacional para seguir siendo un partido con presencia entre los ciudadanos. Al respecto, reconoció crisis al interior de su instituto político.

“Sí hay una crisis en el oficialismo, pero también hay una crisis en la oposición, y que no se exagera cuando se dice que el dilema para el PAN en este momento es renovarse o morir. Sí es un momento crítico en donde el PAN, o se abre a la ciudadanía de manera radical o corre el riesgo de dejar de ser útil para el país”, expuso ante los medios de comunicación.

Jorge Romero es el candidato preferido de Ricardo Anaya para la dirigencia nacional del PAN (Cuartoscuro)

Instantes después de reconocer que el Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra en un momento crucial de su existencia, el legislador dio a conocer el nombre de la persona que, desde su punto de vista, tendría la capacidad de realizar una renovación profunda de los estatutos del partido, la cual desde su punto de vista es Jorge Romero Herrera.

“Entre quienes están registrados, conozco el partido, quien tiene la fuerza para convocar a una asamblea nacional, procesar una reforma profunda de estatutos, de apertura radical del partido a los ciudadanos y cerrar esa asamblea nacional con éxito sí creo que es Jorge Romero”, declaró.

Por otro lado, fue cuestionado acerca de las acusaciones con las que Jorge Romero ha tenido que lidiar en relación con el ámbito inmobiliario en la Ciudad de México (CDMX). En ese sentido, negó conocer alguna acusación oficial o señalamiento en su contra, por lo que refrendó su apoyo al candidato.

Adriana Dávila Fernández es la opositora de Jorge Romero (Facebook/Adriana Dávila)

“Yo jamás me voy a sumar a acusaciones a la ligera sin evidencia. Hasta donde yo entiendo, nunca ha sido formalmente acusado por una autoridad ministerial, mucho menos judicial. Creo que demos acostumbrarnos a que sean las evidencias y no los dichos lo que nos permita fijar posiciones. Te lo digo con toda honestidad, yo no conozco ninguna denuncia concreta durante el tiempo que él estuvo al frente”, dijo.

Cabe mencionar que el Partido Acción Nacional (PAN) llega al proceso de renovación de su dirigencia nacional luego de haber fracasado en las elecciones del pasado 2 de junio de 2024 en donde, además de haber perdido la presidencia de México, redujo su presencia en el Congreso de la Unión. En dicho contexto, tanto Jorge Romero Herrera como Adriana Dávila Fernández formalizaron su intención de presidir la dirigencia nacional del instituto político.

Cabe mencionar que, en medio de las especulaciones sobre quién será el siguiente en ocupar la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés ha recibido duras críticas por los resultados entregados durante su periodo al frente del partido. Por otro lado, algunos militantes han denunciado la presunta complicidad del actual presidente nacional con Jorge Romero Herrera para dar continuidad al proyecto ejecutado por Acción Nacional en los años recientes.