Critican a Brenda Bezares por “opacar” el momento de Mario tras convertirse en ganador de LCDLFM

La esposa de ‘Mayito’ ha estado presente en la mayoría de actividades con el team Mar. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin, Mario Bezares se convirtió en el ganador absoluto del reality show. Mientras que el resto del equipo Mar obtuvo los siguientes lugares, Briggitte en el quinto, Arath de la Torre fue el cuarto, Gala Montes se llevó el tercer sitio y el segundo lugar fue para Karime Pindter.

Durante los últimos días se les ha visto juntos en entrevistas, programas, dinámicas y visitas a famosos que los apoyaron mientras estuvieron encerrados en la casa más famosa de México. No obstante llamó la atención de internautas que Brenda Bezares, esposa de ‘Mayito’ ha estado con ellos en todas las actividades.

Tras el reencuentro con Anahí, la esposa del ganador de LCDLFM ha sido blanco de fuertes críticas, ya también estuvo en aquella visita, incluso bailó su tema viral “Demasiado Fuerte” con la integrante de RBD.

Brenda Bezares bailando "Demasiado Fuerte" con Anahí. (Captura de pantalla @ahai)

La oleada de señalamientos se desató cuando Brenda compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con el Team Mar y la productora de La Casa de los Famosos México.

“En todas las fotos sale Brenda, se está viendo peor que Shanik”, “Ganó Mayito, no ella”, “Ya sáquenla”, “Está perfecto que apoyes a tu esposo, pero ya dale su espacio”, “Con todo respeto, deja a tu esposo que brille”, “Brenda tu no eres del Team”, ”Sobra en la foto, no estuvo en la casa de los famosos”, “Brenda de metida”, “Las mujeres de Arath y Mario son tan cuestionables”, se lee en mensajes.

El team Mar con la productora de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla @bbezares)

Mientras que varios usuarios también comentaron apoyándola, “Déjenla disfrutar a su esposo y su triunfo”, “Ella puede subir las fotos que ella quiera”, “Amé que brillitos ya los adoptó como papás”, escribieron.

Por otro lado los fans de Mario indicaron que su esposa le reclamó durante los posiconamientos de familiares que se llevaron a cabo con Pablo Chagra. Fue entonces que Brenda reveló su principal molestia que tenía con Mario Bezares a pesar de ser ahora el ganador del reality show.

“Me posiciono ante ti para decirte lo que no me gustó, primeramente, no me gustó que estuvieras olvidadizo, que todo el tiempo se te olvidaran las cosas, se te olvidó decir de mi canción, se te olvido decir de la música de mis hijos, tenías para todo el mundo menos para nosotros. (...) Qué barbaridad,” confesó.

Asimismo explicó que cada semana mantuvo la esperanza de que Mario Bezares ganara la prueba del líder, pero eso nunca pasó. Arath de la Torre intervino y trató de ayudar a su amigo y comentó que había resultado mejor que ganara el juego.