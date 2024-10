Esta es la razón por la que Noroña utilizará el “teléfono rojo” para llamar a la presidenta de la SCJN

Noroña anunció que llamaría a la presidenta de la SCJN (EFE/Miguel Sierra)

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, anunció que utilizaría el “teléfono rojo” para llamar a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Saliendo voy a estrenar el teléfono rojo, que sí existe y ahí está la extensión de la ministra presidenta. Le voy a marcar”, comentó durante la sesión del 2 de octubre.

El senador explicó que llamaría a Piña para comentarle la actitud poco cooperativa mostrada por integrantes de la SCJN al atender solicitudes de información relativas a las elecciones de jueces, ministros y magistrados, que se celebrarán por primera en junio del próximo año.

Noroña denunció que el pasado 1 de octubre, Rubén Cayetano, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acudió a la sede de la SCJN y ni siquiera fue recibido dentro de las instalaciones, sino en vía pública.

Noroña señaló que quiere dialogar con Norma Piña sobre la falta de cooperación en la instrumentación de la reforma judicial (Foto: EFE/Suprema Corte de Justicia de la Nación)

De acuerdo con Noroña, el diputado federal fue recibido como si se tratara de un “pedigüeño” (persona que pide con frecuencia e importunidad).

“No reciben ni siquiera en las oficinas, afuera y le dijeron que tenían por ley 15 días para responder, 15 días hábiles. O sea que, según ellos, les quedan 6 días hábiles todavía. Entraría dentro del plazo para emitir la convocatoria, pero me parece lamentable”, señaló.

El presidente del Senado apuntó a que la SCJN pretende cumplir con sus obligaciones hasta la fecha límite, lo cual consideró una actitud burocrática que tiene la intención de obstaculizar la instrumentación de la reforma al Poder Judicial.

“Se niega a entregar la información que tiene que entregar, está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos y si nada pudo parar la reforma al Poder Judicial, no será la reticencia lo que hará que no se instrumente. El 1 de junio de 2025 se elegirán por voto universal secreto y directo a las personas juzgadoras”, señaló.

Noroña condiciona a trabajadores del Poder Judicial

Por otra parte, Noroña condicionó la participación de los trabajadores del Poder Judicial que están en desacuerdo con la reciente reforma constitucional. Según sus palabras, deben demostrar su interés en el desarrollo de las leyes secundarias regresando a sus trabajos y enviando sus preocupaciones por escrito.

Gerardo Fernández Noroña lanzó mensaje a trabajadores del Poder Judicial (Foto: Cuartoscuro)

El senador expresó que la suspensión de trabajos por parte de los trabajadores judiciales no refleja un verdadero interés en colaborar en las leyes secundarias.

“Si toman con violencia el pleno de la Cámara de Senadores, no los veo muy colaborativos. Si se siguen negando a la instrumentación de la reforma al Poder Judicial, no los veo muy colaborativos. Si siguen en paro cuando deben estar haciendo su función y les siguen pagando sus salarios, pues no los veo muy interesados en las leyes secundarias”, afirmó Noroña.

La reforma constitucional, promulgada el mes pasado, ha generado descontento entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes han manifestado su oposición a través de paros laborales. Noroña se enfatizó que para que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta, los trabajadores deben regresar a sus puestos y cumplir con sus responsabilidades.

“Que den muestras que tienen interés, que regresen al trabajo, que impartan su tarea, que nos hagan llegar por escrito sus preocupaciones y en escrito se las respondemos”, añadió.

El presidente del Senado subrayó que la colaboración y el diálogo son esenciales para avanzar en la creación de las leyes secundarias que complementarán la reforma. Sin embargo, insistió en que la actitud de los trabajadores judiciales debe cambiar para que sus aportaciones sean consideradas.