“Ten cuidado con lo que deseas”: Oasis deja entrever una pista de su visita a México con un anuncio en la CDMX

Con clásicos como 'Wonderwall' y 'Supersonic', Oasis dejó una huella imborrable en la historia del rock. (REUTERS/Phil Noble)

A un mes del tan esperado regreso de Oasis a los escenarios, Liam y Noel Gallagher han anunciado que pronto habrá más novedades, lo que ha generado gran emoción entre sus seguidores, especialmente en México, Canadá y Estados Unidos, donde aún no se conocen las fechas de sus conciertos.

Hasta ahora, Liam Gallagher ha sido el único en dar pistas sobre su llegada a México. Al responder a un usuario de X, @LuisGarza09, que le preguntó si estaba listo para la capital mexicana en 2025, Liam respondió: “Yo también”.

La expectativa por un concierto del dueto británico se avivó con un anuncio proyectado la noche del sábado 28 de septiembre en un famoso edificio. El equipo de Oasis organizó una proyección en el World Trade Center (WTC), uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México.

A pesar de la lluvia, un mensaje en el rascacielos hizo pensar que pronto habrá un anuncio sobre un concierto en México. La frase “Ten cuidado con lo que deseas” acompañó una imagen de los hermanos Gallagher, además de que se anticipó otro anuncio relacionado con la banda para el lunes por la tarde, en el que se especula, se darán a conocer las fechas de los conciertos.

La imagen proyectada brinda una pista sobre el día en que posiblemente se anuncien de manera oficial las fechas de los conciertos en México (Imagen: X/@Indie5051)

De acuerdo con el sitio especializado NME, México ha sido seleccionado como uno de los destinos principales de la gira, lo cual no sorprende, dado el fervor y la lealtad de los fans mexicanos hacia la banda británica. Según se espera, tras sus presentaciones en el Reino Unido los hermanos Liam y Noel se dirigirán a Estados Unidos, Sudamérica, Asia y Australia.

La última vez que actuaron juntos fue en 2009, antes de la separación de Oasis tras un altercado en el festival Rock en Seine en París. Desde entonces, ambos han seguido carreras en solitario. Recientemente, Liam interpretó clásicos de Oasis en el estadio de Wembley antes de una pelea de boxeo y se despidió de su banda en su último concierto en Malta.

Cabe recordar que el icónico dúo, famoso por “Wonderwall”, agotó las entradas en sus primeras fechas en su país de origen. Así, este 2024 ha sido un gran año para los fans de Oasis, que han recuperado la esperanza de ver nuevamente a Liam y Noel Gallagher juntos después de su separación aquel 28 de agosto de hace 15 años, provocada por una fuerte discusión.

Vista de un mural de los miembros de la banda Oasis, Liam y Noel Gallagher, realizado por el artista Pic.One.Art en el lateral de la tienda de discos Sifters en la zona de Burnage de Manchester, Gran Bretaña. (REUTERS/Phil Noble/Archivo)

Formada en Mánchester en 1991, la banda fue liderada durante sus 18 años de carrera por el guitarrista principal y compositor Noel Gallagher, junto a su hermano, el vocalista Liam Gallagher. Con temas icónicos como ”Supersonic”, “Rock ‘N’ Roll Star” y “Cigarettes & Alcohol”, Oasis alcanzó un notable éxito tanto comercial como crítico, lo que los impulsó a la fama. En 1994, lanzaron su primer álbum, “Definitely Maybe”, y al año siguiente siguieron con “(What’s The Story) Morning Glory?”, el cual se convirtió en el quinto álbum más vendido en la historia del Reino Unido.