EXCLUSIVA: Naomi Méndez, Miss Paraguay prepara un proyecto social en México llamado Storm Cycling

La paraguaya llegará a México muy pronto con el objetivo de ganar la corona de Miss Universo 2024.

El próximo 16 de noviembre, México se convertirá en el epicentro de la belleza y la diversidad con la 73° edición del Miss Universo, que se llevará a cabo en la Arena CDMX. En este evento, 130 mujeres de distintas partes del mundo competirán por el codiciado título de “la mujer más hermosa del mundo”. Entre ellas, se destaca la representante de Paraguay, Naomi Méndez, quien ha hecho un nombre por sí misma no solo en el mundo del modelaje, sino también como empresaria y activista social.

En una entrevista exclusiva con Infobae México, Naomi compartió su pasión por el ciclismo y su proyecto empresarial, Storm Cycling. Este estudio de ciclismo indoor, ubicado en Dubái, es reconocido como el número uno en la ciudad y segundo en el mundo. La reina de belleza guaraní explicó que su enfoque se centra en la unión de la actividad física, mental y espiritual.

La representante Miss Paraguay, Naomi Méndez habló con Infobae México sobre su proyecto Storm Cycling que piensa promover en México y algunos países de Latinoamérica, además de que contó sobre la competencia de Miss Universo 2024.

“Storm Cycling es una terapia al ritmo de la música en una bicicleta de 45 minutos que te ayuda a mejorar tu salud física, emocional y sobre todo en la salud mental. Empezamos en el año 2019 y es algo que llena el espíritu. Para mí, lo más importante siempre fue mi salud mental”, comentó.

La joven empresaria también reveló cómo su experiencia personal la llevó a fundar Storm Cycling. “A mí me ayudó y me sacó de muchísimas crisis en mi vida. Y entonces eso es el reflejo de Storm”, enfatizó. Pero su labor no se detiene ahí. Naomi ha llevado su misión más allá, buscando ayudar a las mujeres en situaciones vulnerables. “De allí también surge la idea de llevar esta experiencia a las chicas de El Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres en Asunción, Paraguay”, detalló.

(Cortesía: Naomi Méndez)

Aunque la logística presenta desafíos, Naomi ha encontrado maneras de brindar apoyo. “No puedo ingresar la bicicleta a la Penitenciaría, pero lo que hacemos es darles clases integrales desde otro punto de vista, como clases de pasarelas y levantamiento de autoestima, además de sesiones con life coach”, explicó. Su objetivo es crear una versión más femenina de las internas y ofrecerles herramientas para su desarrollo personal.

(Cortesía: Naomi Méndez)

Además, Naomi anunció que también implementará Storm Cycling en México. “De hecho, estoy feliz de poder conocer el país y hacer la labor social este 18 de octubre”, expresó con entusiasmo. Esto refleja su compromiso de llevar su proyecto a un nuevo nivel, buscando impactar vidas a través del ejercicio y la salud mental.

Sobre su participación en Miss Universo 2024, Naomi no oculta su orgullo. “Para mí representar a mi país en un certamen tan importante es una gran victoria, especialmente para mi familia. Soy una mujer guerrera, paraguaya, que no se rinde, que también tiene familia de migrantes y que viaja a través de todo el mundo”, afirmó con determinación.

(Cortesía: Naomi Méndez)

El Miss Universo 2024 no solo será una plataforma para la belleza, sino también un espacio donde las aspirantes como Naomi Méndez pueden compartir sus historias, inspirar a otros y mostrar que la verdadera belleza va más allá de la apariencia física.

Con su enfoque en la salud mental y su compromiso social, Naomi se posiciona no solo como una competidora, sino como una verdadera embajadora de cambio. La espera para este evento culminante sigue creciendo, y todos los ojos estarán puestos en la Arena CDMX el 16 de noviembre.