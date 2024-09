Aumentan seguridad en la Cámara de Diputados por toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Miembros del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior bloquean la Cámara de Diputados (X @Isa_Uribe)

Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y vicepresidente de la Mesa Directiva, anunció que el operativo de seguridad en las inmediaciones de la Cámara de Diputados se mantendrá hasta la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, pero adicionalmente, se reforzará el control sobre los puntos de acceso al recinto de San Lázaro.

Según Gutiérrez Luna, el objetivo principal es garantizar el orden y la seguridad durante el evento en el que Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta de México.

El diputado explicó que desde este miércoles 25 de octubre se implementarán medidas adicionales de control en los accesos para asegurar un desarrollo ordenado de la sesión solemne del próximo martes 1 de octubre.

A partir de mañana jueves y hasta el lunes, se tratarán diversos temas de trabajo en el interior de San Lázaro, lo que implicará restricciones adicionales en el acceso a ciertas personas involucradas en estas actividades.

En el video se observan las labores de elementos de Protección Civil ante la agresión. Crédito: X/@caroviggiano

Ante los señalamientos de un supuesto blindaje a la sede del Congreso contra manifestantes, Gutiérrez Luna subrayó que estas medidas son más una cuestión de orden que de seguridad.

Consultado sobre los manifestantes que lanzaron petardos en la sede del Senado de la República para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el diputado de Morena afirmó que los integrantes de su bancada apoyan el derecho a la manifestación libre y pacífica.

“Si alguien se manifiesta o tiene la intención de venir a manifestarse, no se le puede de alguna manera restringir, las manifestaciones deben ser libres y pacíficas”, añadió el veracruzano.

Respecto al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, el diputado destacó que es un tema prioritario que debe ser atendido con urgencia. Mencionó que a partir del 1 de octubre se dará una atención particular a este asunto.

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México marchan con dirección al Congreso de la CDMX. Crédito: @OVIALCDMX / X

AMLO no tomará medidas contra personas que le lanzó una botella

El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el pasado lunes que no tomará represalias contra la persona que le lanzó una botella de agua durante una manifestación en Veracruz.

El incidente ocurrió el fin de semana mientras inauguraba la Casa Museo Benito Juárez en el puerto de Veracruz, en medio de un enfrentamiento entre trabajadores del Poder Judicial y simpatizantes de Morena.

El presidente mexicano mencionó el suceso durante su mañanera, destacando que no habrá represión contra el responsable.

Supuestos manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial le lanzaron una botella de agua al mandatario federal. Crédito: @UnaTalFeerFarah / X

“Otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada, es que no pasa a mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto”, declaró López Obrador.

El conflicto se enmarca en una serie de protestas de los empleados del Poder Judicial, quienes están en paro desde el 21 de agosto en oposición a la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre. Esta reforma establece la elección por voto popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 2025.

Los manifestantes, que consideran que la reforma afectará la carrera judicial y permitirá la intromisión del Ejecutivo, gritaban “¡dictador, dictador!” al presidente durante el evento.

El enfrentamiento entre los manifestantes y los simpatizantes de Morena incluyó el lanzamiento de botellas de plástico y huevos, lo que ha dificultado identificar al responsable del objeto que casi golpea a López Obrador y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

López Obrador hizo un llamado a los funcionarios para que actúen con prudencia y no caigan en provocaciones, especialmente ante la proximidad de la ceremonia de investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.

“Ahí andan, en estos días más, provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no. Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura”, expresó.