Sian Chiong se arrepiente se su actitud en LCDLFM y rompe en llanto: “Me perdí... Lo siento México”

El modelo cubano se quebró al recordar su amistad con Gala y desea pedirle disculpas cuando salga. (Captura de pantalla @LaCasaFamososMx)

Durante la postgala del 19 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2, presentaron el segmento “La vida en fotos de Sian”. Donde el modelo cubano fue invitado para narrar cada una de las fotografías en la cuales aparecieron sus familiares y amigos más cercanos.

Conforme avanzó el tema, salió una imagen de la telenovela donde Sian y Gala Montes trabajaron juntos. Por lo que recordó sus palabras que siguen siendo blanco de críticas tras atacar a su amiga dentro de LCDLFM y rompió en llanto. “Tuve la oportunidad de hacer esta novela que se llama ‘La mexicana y el güero’, donde conocí a Galita y a Julio Camejo. Una amistad muy linda, si algo que me ha dolido de acá es, aparte muchas cosas que hice, que me arrepiento mucho...”, declaró.

“Ya te lo diré cuando salgas. Lo siento mucho. Obvio fue un juego en el cual me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo. Me siento muy mal por eso.”

Gala y Sian trabajaron juntos en varias ocasiones antes de ingresar al reality show. (Foto: Youtube/@canal5_mx)

“Veo esto y digo ¿En qué momento me perdí? Lo siento México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo, no me iba a perder nunca. Siempre he estado muy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, de quién soy... y me perdí”, sollozó el modelo.

“Lo único que le pido al público una disculpa y lo siento a todos los que les hice daño, solo quería jugar. Y no me salió, lo siento”.

Por su parte, Cecilia Galliano y Mauricio Garza intentaron consolarlo, la conductora lo abrazó y le dio también palabras de alivio. “Todos en esta vida venimos a aprender cosas... Esto fue una gran experiencia y eso no se pierde por un momento. El amor no se pierde por una acción, estoy segura que cuando tú hables con Gala... No has fallado, es parte del aprendizaje”, lo animó Cecilia.

Sian le reveló infromación personal sobre Gala a Adrián Marcelo para fomentar sus ataques. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Uno de los polémicos comentarios realizados por Sian contra Gala Montes más recordados por la audiencia fue una charla que tuvo con Adrián Marcelo, el controversial youtuber. Fue mientras desayunaban que Chiong le dijo al regiomontano que atacara a Gala con su situación académica. Ya que de acuerdo al actor cubano, su amiga no había estudiado actuación, por lo tanto ese argumento podría servirle a Adrián para algún posicionamiento contra ella.

A tal grado que cuando se convirtió en el octavo eliminado, Krista Montes la defendió y estalló contra él. “Si tú crees que a mí se me olvida que le dijiste hipopótamo, que usaste cosas que mi hermana te contó fuera de La Casa de los Famosos para darle esa información a alguien más para que la atacara y todavía fomentaste que la atacaran con eso. No se me olvida”, aseguró.