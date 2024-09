Tras pedir trabajo en televisión, Lucila Mariscal anuncia su retiro de los escenarios

Lucila ha actuado internacionalmente, con presentaciones en el Madison Square Garden y el Moulin Rouge (Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial)

Lucila Mariscal ha decidido dejar los escenarios de forma definitiva tras enfrentar difíciles años marcados por problemas de salud, económicos y emocionales. Con más de 50 años de carrera, Mariscal ha sido una figura querida por su trabajo en la televisión, el teatro y la música en México.

Su mánager, Elías Cañete, anunció que Mariscal se embarcará en una gira de despedida que durará aproximadamente un año, en la cual se despedirá de su emblemático personaje, ’doña Lencha’.

“Va a empezar, ahora sí que como todos, la gira del adiós, pero esta sí es verdadera, la señora quiere trabajar máximo un año en show”; mencionó el representante, en entrevista para el periodista Alejandro Alcántara.

Lucila Mariscal ha solicitado a los productores que le den un papel en una producción (Foto: Instagram)

El retiro no será de todos los escenarios, pues la artista quiere seguir actuando en proyectos como Como dice el dicho, que no le demandan tanto tiempo como las telenovelas.

“Novela no, y no porque ella no quiera, pero ya es muy cansado para la señora, pero el show de Lucila Mariscal, ‘Lencha’, ese sí lo vamos a iniciar ya muy próximamente”, señaló.

Durante los últimos años, Lucila Mariscal enfrentó numerosas adversidades. En 2009, enfrentó la desaparición de su hijo, Andrei Alexis Hernández Mariscal, quien se desempeñaba como subdirector de seguridad en Linares, Nuevo León.

Lucila Mariscal deja los escenarios tras una vida de enorme aporte al entretenimiento en México (Instagram/@lucilamariscaloficial)

A pesar de sus esfuerzos y la intervención de las autoridades, nunca se ha logrado encontrar su paradero. En una entrevista de 2022, Mariscal recordó con dolor el calvario que ha vivido porque incluso recibió amenazas cuando intentó investigar por su cuenta.

“Me lo extrajeron y lo sacrificaron, creo. No sé nada, ya tiene 14 años”; recordó Lucila Mariscal en 2022.

Además, en 2021, la querida actriz cómica que desarrolló su carrera en gran parte en Televisa, sufrió una aparatosa caída en su casa, resultando en una fractura de cadera que la mantuvo en cama durante varios meses, hasta que pudo acceder a una cirugía con la ayuda de amigos cercanos.

Al año siguiente, reveló públicamente que estaba en la ruina después de ser estafada por su expareja, quien la despojó de propiedades y la agredió físicamente.

A pesar de estos golpes, Mariscal ha intentado reencaminar su vida. En el 2023, regresó a la televisión y abrió un negocio de comida económica llamado ’El rincón de las cazuelas’, ubicado al sur de la Ciudad de México.

La actriz aseguró que su exmarido la violentaba y le quitaba el dinero que ganaba (Foto: Instagram/@lucilamariscal)

Este negocio se ha convertido en una fuente de apoyo emocional y económico para la comediante y ella misma atiende a los clientes ocasionalmente.

A lo largo de su rica carrera, Lucila Mariscal ha obtenido prestigiosos premios a mejor actriz dramática y ha actuado en escenarios internacionales como el Madison Square Garden en Nueva York y el Moulin Rouge en París, consolidándose como una figura icónica del entretenimiento en México.

Su retiro marca el final de una era para uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana.