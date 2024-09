AMLO se arrodilla en pirámide de Chichen Itzá y manda mensaje de despedida: “50 años de lucha por mis ideales”

El presidente López Obrador en el documental del Tren Maya. (Gobierno de México)

La emisión del documental “Tren Maya” ha llegado a su fin con la publicación del tercer capítulo, titulado “Mar de Selva”. En el se habla del tramo 7 del proyecto más ambicioso del actual sexenio, e incluye la primera despedida pública del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue a través de X, antes Twitter, donde decenas de usuarios señalaron que el final del documental realizado por Epigmenio Ibarra contiene fragmentos emotivos, toda vez que el líder del Ejecutivo se deja ver nostálgico.

“Ver este documental ha logrado en mí algo que yo nunca había sentido, tristeza por ver partir a un presidente, y alegría por ver llegar a una mujer a la Presidencia. Nunca me había sentido tan patriota y tan satisfecha con el gobierno de México”, escribió una usuaria.

Es casi al final del reportaje donde López Obrador envía un mensaje a la población y los jóvenes. En lo más alto de la pirámide de Chichen Itzá, hace nueve meses, el mandatario federal se sinceró.

―”Subir esta pirámide es como una alegoría de lo que ha sido la vida de lucha, ¿no?”, pregunta Epigmenio.

―”Sí, y es también una despedida. Después de casi 50 años de lucha por mis ideales y mis principios”, responde.

El presidente López Obrador en Chichén Itzá. (Gobierno de México)

“El cielo es la felicidad”: AMLO

Mientras observa el cielo y el atardecer, López Obrador también reconoce estar satisfecho y orgulloso de haber reducido el nivel de pobreza, la desigualdad y otras cosas más.

“Algo que me llena de orgullo, es que casi 50 años luchando por la justicia y mira esto (señala el paisaje). Es como para decirle a los jóvenes: no piensen que la felicidad está en los antros, acá está, el cielo es la felicidad. No dejen de estudiar nuestro pasado glorioso. Porque los va a llenar de felicidad y de dicha, esto está más allá de lo material”, compartió.

Al final el video, se puede ver al presidente hincarse a un costado de la pirámide; acción que muchos simpatizantes han tomado como señal de respeto hacia el pasado de México y hacia el propio pueblo.

“Yo me hinco donde se hinca al pueblo”, compartió un usuario.

Cabe recordar que según ha revelado, luego de hacer entrega de la banda presidencial a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre, López Obrador se mudará a su finca ubicada en Palenque, Chiapas.

Su plan consiste en mantenerse alejado de los focos de atención y vivir su vida de manera tranquila, todo esto mientras realiza una investigación y escribe su último libro.

El documental llegó a su fin tras la emisión de tres episodios Crédito: YouTube, Andrés Manuel López Obrador