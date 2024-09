Qué falta y cuándo entraría en vigor la reforma judicial de AMLO

Los diputados federales regresarán al recinto de San Lázaro REUTERS/Luis Cortes

El diputado morenista Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que la Cámara baja llevará a cabo una sesión ordinaria este viernes 13 de septiembre a las 5 de la tarde para declarar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

La sesión se llevará a cabo en San Lázaro después de que trabajadores de dicho poder retiraron los bloqueos en los accesos de la Cámara de Diputados.

La reforma, indica Monreal Ávila, ha completado ya su procedimiento legislativo luego de que el Congreso de Zacatecas la aprobara, convirtiéndola en la décima séptima legislatura local en avalarla.

Este paso permite que la reforma pueda ser publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actual titular del Poder Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, el próximo domingo 15 de septiembre, y así, iniciar su vigencia.

Una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá asumir la organización del proceso electoral para que el domingo 1 de junio se elijan en todo el país jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente agradeció a la gente el que le ayude a justificar la reforma con videos de programas de comedia Crédito: Gobierno de México

El diputado zacatecano informó que este jueves a las 18:00 horas, vía Zoom, se llevará a cabo una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para aprobar el acuerdo correspondiente.

Monreal Ávila comentó sobre el trato a los manifestantes y la importancia del diálogo: “No hubo necesidad de represión ni confrontación, simplemente el diálogo”, expresó. Destacó que la clave para resolver conflictos es hablar y evitar el uso de la fuerza.

Las reformas que siguen, como parte del Plan C

En referencia a las próximas discusiones parlamentarias, señaló que las reformas relacionadas con las comunidades indígenas y afromexicanos y la de la Guardia Nacional (GN) se debatirán y posiblemente aprobarán el miércoles y jueves de la siguiente semana.

Agradeció a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Piña, por permitir el desarrollo de las actividades legislativas: “Las buenas formas y la cortesía política nunca deben olvidarse,” afirmó Monreal Ávila.

Monreal Ávila expresó su confianza en que los legisladores podrán trabajar sin obstáculos hasta el 1 de octubre, fecha crucial para la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que Sheinbaum es la primera mujer en la historia del país en alcanzar la presidencia con un gran respaldo popular.

Ciudadanos mexicanos desaprueban la decisión que tomó Yunes Márquez al apoyar la iniciativa obradorista. Crédito: TW @ral_uv

Agregó que considera esencial la celebración de la ceremonia de toma de protesta, esperando que las condiciones sean las óptimas y desestimando cualquier intento de boicot o generación de obstáculos como absurdos. Confía en la presidenta de la SCJN para que, como mujer, facilite una ceremonia adecuada para Sheinbaum.

Finalmente, se refirió a la solidez jurídica de la la reforma al Poder Judicial, la cual, según asegura, está blindada y no admite recursos legales en su contra.

Mornreal considera que no habrá impugnación a la reforma

Consultado sobre si hay tiempo para que trabajadores y magistrados impugnen la reforma al Poder Judicial, el líder parlamentario aseveró que la reforma está muy blindada, por lo que no hay recurso legal que proceda contra una reforma constitucional.

“No procede el amparo, no procede la acción de inconstitucionalidad, no procede la controversia constitucional, no hay ningún recurso que proceda contra el poder reformador, contra el Constituyente Permanente, que tiene la supremacía constitucional y no hay recurso que admita ninguna variación en lo que hemos hecho”, añadió.

Sobre si pondrán límites a su mayoría, Monreal Ávila enfatizó en que su grupo parlamentario seguirá dialogando y planteó que “nuestra mayoría sólo la usemos para asuntos fundamentales. Vamos a seguir platicando. Nosotros le tendemos la mano a los inconformes y en las reformas reglamentarias podemos ponernos de acuerdo”.

Sobre si le tendería la mano a Miguel Ángel Yunes si se integra a Morena, el legislador dijo: “Sí, no tenemos problema. Nosotros tenemos mucha claridad en lo que pasó, no vamos a descalificar ni a satanizar a nadie que esté en beneficio de los cambios profundos que México está viviendo”.