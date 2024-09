Éste es el “regalo” que Televisa habría dado a Arath de la Torre para quedarse en ‘La Casa de los Famosos’

(Especial Infobae Jovanni Pérez // IG: @arathdelatorre)

El controversial reality show “La Casa de los Famosos México” sigue dando de que hablar pese a la eliminación gradual de siete de sus concursantes, y es que el programa de Televisa se ha visto envuelto en una serie de escándalos por promover la violencia de género, bullying y boicot, al menos así lo señalan los internautas.

A ocho semanas de que comenzó el programa, desde sus inicios se colocó en el ojo del público y no precisamente por buenas razones, pues las acciones de sus participantes lo llevaron a perder la mayoría de los patrocinadores que sostenían al reality show. Sin duda, algo que marcó a los televidentes fue la enemistad y conflicto que surgió entre el actor mexicano Arath de la Torre y el influencer regiomontano Adrián Marcelo, situación que desencadenó problemas de salud mental y hasta una salida precipitada.

¿Qué pasó con Arath de la Torre?

Tras al anunciarse la salida de Adrián Marcelo, el actor de Televisa, Arath de la Torre ha llamado la atención por su dureza al no desistir del programa, puesto que, en las transmisiones anteriores y al verse situado en la plancha de eliminación, el comediante mexicano rompió en llanto tras ser víctima de una campaña de odio incentivada por el youtuber regiomontano.

En consecuencia, los televidentes dividieron opiniones respecto al origen detonante por el que De la Torre permaneció en el programa, esto pese a los continuos maltratos, aunque se informó una posible renuncia del actor, este mismo sorprendió al público con un cambio de opinión repentino.

La situación levantó los rumores de los televidentes, y se llegó a los oídos del público que Televisa le había otorgado un “regalo” para que el actor continuara su estancia en La Casa de los Famosos, este mismo involucraba la prolongación del contrato por su exclusividad, sin embargo, este hecho no ha sido confirmado, pues la televisora aún no ha emitido declaraciones al respecto.

No obstante, no es un secreto que la programación ha perdido raiting, pues no es el primer caso que desata sospechas de boicot e información filtrado, por lo que el programa ha perdido la credibilidad de algunos fanáticos.