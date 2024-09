“Reír para no llorar”; Ricardo Peralta confiesa por qué se carcajeó con la frase ‘una mujer menos que maltratar’

(Vix/Tiktok)

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 y no pasó mucho desde su expulsión para que las preguntas sobre todo lo que dijo e hizo comenzaran a surgir.

Ahora, el influencer que perdió miles de seguidores en redes durante su estadía en el reality de Televisa explicó las razones por las que se carcajeó cuando Adrián Marcelo ‘bromeó' con que habría ‘una mujer menos que maltratar’.

Cabe señalar que este comentario lo hizo el youtuber después de que fue salvado de la eliminación y que, por lo tanto, quedaban tres mujeres nominadas en la placa. Esto fue en la semana donde Gomita quedó fuera del programa y unos días antes de que el influencer abandonara el show.

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre su reacción?

Cuando sucedieron estos hechos, algo que brinco a la atención del público no fue sólo el desafortunado comentario de Adrián Marcelo, sino la reacción de Ricardo Peralta al escucharlo, quien no tardó en soltar una carcajada.

Ahora, en una entrevista con Pablo Chagra, Ricardo Peralta se mostró arrepentido y aseguró que sí se equivocó.

“Yo sí quisiera decirlo y no es justificación, me responsabilizo de las palabras y de mis acciones. Algo que me pasaba era que yo decía ‘no puede ser, hasta en el peor momento dice una barrabasada”, comentó.

De igual manera aseguró que, cuando observó la forma en la que reaccionó pudo comprender por qué el público desaprobó sus acciones.

“Cuando vi ese clip, yo sé lo que eso comunicó, entiendo cómo se lee eso. La persona que más se va a regañar a sí misma soy yo (...) Lo hice todo mal”, detalló.

Usuarios dividen opiniones

El clip se viralizó en TikTok y los internautas no tardaron en dar su punto de vista. En este sentido, los argumentos fueron diversos y estos son algunos de los comentarios.

“¿Por qué Adrián Marcelo no sale en todo eso?

“Ya sentiste feo porque fuiste expuesto, no por otra cosa”.

“Ahora resulta que estuvo en shock todo el tiempo”.