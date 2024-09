Yael Duval rompe el silencio después de que su papá fuera agredido por un repartidor: “Decepcionada de las autoridades”

(IG/YT Gustavo Adolfo Infante)

Durante la mañana de este 10 de septiembre se dio a conocer que el papá de la actriz de Vecinos, Yael Duval fue agredido por un repartidor frente al parque de los Venados en la Ciudad de México.

Después de que el periodista Carlos Jiménez diera a conocer la información a través de su cuenta de X, la famosa fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante y ahí dio su versión de los hechos.

¿Qué dijo Yael Duval?

“El día de ayer mi papá fue agredido frente al Parque de los Venados, él iba con mis hijos menores, uno de cada mano. Mi papá es una persona de 73 años (...) es una persona con complicaciones de salud”, comenzó a relatar para el canal de Youtube del periodista.

La joven destacó que su papá es una persona de la tercera edad y que también cuenta con antecedentes médicos delicados, por lo que estaba en un riesgo muy grande ante este tipo de situaciones.

(Instagram/X)

“Es una persona de complexión delgada y qué te digo, un tipo se le cerró en una bicicleta, no sabemos si venía en estupefacientes, le dijo todas las groserías habidas y por haber, lo amenazó que lo soltara, no sabemos si se refería al niño, si quería asaltarlo, mi papá fue a agarrar a los niños y hacerse para atrás, pero recibió el impacto”, puntualizó y agregó:

“Fuimos al médico legista, estuvimos en el hospital (...) cuenta con fractura de la nariz. Estamos cuidándolo en casa, yo seguiré con todos los trámites legales por él. La verdad estoy entre que sea algo personal, dirigido a mi persona o que como sociedad estamos tan fregados que un tipo de 29 años y bastante fornido puede llegar a golpear a una persona de la tercera edad que se encuentra con dos menores”.

Respecto a qué sucedió con el agresor, Duval señaló que aún continúa detenido, no obstante, destacó presuntas irregularidades.

“Ayer grabé en las instalaciones, prácticamente me querían obligar a que llevara a mi papá a las 4 de la mañana, posterior a haber estado en seis horas en la espera del hospital público, querían que reclasificaran las lesiones para que esta persona pudiera salir. Me topo con pared con ministerios y personas de baja gama que no deberían estarnos representando”, dijo.

(IG/Yaelduval23)

Finalmente, la actriz se mostró abatida por todo lo que su padre tuvo que atravesar y mencionó que continuaría con el proceso pertinente.

“Estoy decepcionada de la gente y las autoridades de la Benito Juárez (...) lo único que puedo garantizar es que los policías son los únicos que apoyan (...)Me salí desclaza, pero cuando llegué ya había una patrulla, porque mi hija logró gritar lo suficiente. La gente rodeó al violentador de mi papá y por eso no se pudo escapar, pero las autoridades no hacen su trabajo”, externó.