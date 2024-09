Estas son las palabras que no debes usar al hacer transferencias, según la lista actualizada del SAT

Así puedes tramitar tu constancia de situación fiscal (Cuartoscuro)

La Transferencia Electrónica de Fondos es el servicio en México que permite realizar pagos entre clientes de distintos bancos, mediante aplicaciones en dispositivos inteligentes, lo que permite que diariamente se lleven a cabo miles de operaciones monetarias en tiempo real.

En la actualidad, gran parte de la economía se mueve a través de estas aplicaciones en sustitución del dinero físico, y es usual que los ciudadanos lleven a cabo transferencias entre amigos y familiares para cubrir cualquier tipo de pago, como el pago de comidas, snacks, préstamos, etc.

Todos estos movimientos son monitoreados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante inteligencia artificial, con el objetivo de detectar patrones de actividad sospechosa en las cuentas bancarias.

Por ello, si los usuarios hacen mal uso del concepto bancario para “justificar” la orden de pago a su institución bancaria y emplean términos “graciosos”, el sistema podría prender una alerta sobre tu cuenta y derivar en una investigación más detallada de tus movimientos.

Para evitar ser considerado como un probable infractor, es recomendable evitar utilizar algunas palabras y términos al realizar una transferencia bancaria.

Entre las prohibiciones se encuentran: Compra de droga, armas, asesinato, homicidio, secuestro, delito, fraude, tirador, soborno, robo, evasión, prostitución, hackeo, lavado

El SAT vigila los movimientos entre las cuentas bancarias para detectar patrones sospechosos / Archivo Infobae

A pesar de que su uso podría estar contextualizado de manera humorística o sarcástica, se recomienda evitar emplearlas para prevenir la generación de alertas automáticas en los sistemas de la autoridad tributaria correspondiente. La sugerencia es abstenerse de utilizar dichos términos con el fin de no incurrir en posibles malentendidos o problemas legales.

Qué es y desde cuándo opera SPEI

Las instituciones financieras mexicanas también utilizan, desde el 13 de agosto de 2004, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México (Banxico), para realizar transferencias de fondos entre participantes con una gran rapidez.

Dichas transferencias deben completarse en no más de cinco segundos después de aceptar la solicitud del cliente. Este sistema asegura el pago en tiempo real en cuentas destino, haciendo que los receptores acrediten estos pagos también en un lapso máximo de cinco segundos tras recibir el aviso de liquidación.

El SPEI maneja información relevante como identificación del cliente y detalles de la transacción, lo que permite a las entidades financieras acreditar pagos de manera precisa.

La seguridad del sistema se basa en mensajes firmados digitalmente, utilizando certificados digitales y claves de personas autorizadas, obtenidos conforme a la norma de Infraestructura Extendida de Seguridad (IES) del Banco de México.

El protocolo abierto del SPEI permite a las instituciones financieras automatizar sus procesos, facilitando servicios eficientes a los usuarios. No obstante, el Banco de México no autoriza sobregiros en las cuentas de los participantes, garantizando que no se genere crédito del Banco Central hacia estas instituciones.

El SPEI tampoco es gratuito, pues los participantes deben cubrir una cuota fija destinada a cubrir los costos operativos y fomentar el uso del sistema. Esta cuota se determina según la proporción de pagos enviados por cada participante en un período. Adicionalmente, se cobran cuotas por cada operación realizada, que incluyen traspasos, devoluciones y órdenes de transferencia, así como por los bytes retransmitidos a solicitud de los participantes.

La amplia gama de participantes del SPEI incluye entidades sujetas a la regulación financiera federal y la supervisión del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Además, pueden participar dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, fideicomisos donde el Banco de México actúa como fiduciario, y instituciones que operen un sistema internacional de liquidación de operaciones cambiarias que incluyan el peso mexicano como divisa.