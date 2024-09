Beca Benito Juárez: qué pasa si tu tarjeta del aparece activa pero aún no la recoges

Esto es lo que debes hacer si aún no tienes tu tarjeta para cobrar la Beca Benito Juárez FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Recientemente la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) anunció que durante septiembre no habrá entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, debido que la institución financiera centrará su atención en los beneficiarios de la pensión para adultos mayores.

La pausa generó dudas entre los estudiantes aceptados en el programa Beca Benito Juárez que aún no cuentan con la tarjeta en la que recibirán el apoyo económico.

Entre las preguntas que los beneficiarios pueden tener está la de qué pasa si la tarjeta aparece como activa en el Buscador de Estatus pero aún no la han recogido.

Al respecto la CNBBJ aclaró que el hecho de que en el estatus aparezca activa simplemente significa que el estudiante está inscrito a Becas Benito Juárez. Y aunque en este momento es imposible recoger la tarjeta, está segura.

¿A partir de cuándo se podrá recoger la tarjeta para cobrar la Beca Benito Juárez?

En caso de que los beneficiarios de Beca Benito Juárez que no recogieron la tarjeta del Banco del Bienestar en agosto, deberán mantenerse atentos, pues a partir del 1 de octubre serán informados sobre los pasos a seguir para concluir el proceso. Esto significa que no perderán su lugar como beneficiarios de la Beca Benito Juárez, pero tendrán que esperar a que se abran nuevas fechas.

Nuevos estudiantes están recogiendo sus tarjetas de la Beca Benito Juárez (X/@BecasBenito)

Para enterarse de las actualizaciones es necesario, a partir del próximo mes, revisar constantemente el Buscador de Estatus, el único medio oficial para recibir información personalizada sobre la beca Benito Juárez.

Una vez que te den una cita en una sucursal del Banco del Bienestar, es crucial que solicites cambiar el NIP para poder recibir la beca. El encargado de ventanilla ingresará el número de tu tarjeta en el sistema y confirmará tu nombre completo. Luego te permitirá ingresar una nueva clave secreta de tu elección. Finalmente, te entregarán un comprobante con tus datos y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, que deberás firmar.

Si no realizas este proceso en ventanilla, entonces deberás hacerlo en un cajero automático del Banco del Bienestar. En este caso los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ingresa tu tarjeta y teclea tu NIP

2. En vez de retirar dinero selecciona la opción “Cambiar NIP”

3. Teclea el nuevo NIP de 4 dígitos

4. Dígitalo nuevamente y confirma el cambio

5. Guarda el ticket y recoge tu tarjeta

Cuando recojas tu tarjeta en el Banco del Bienestar debes cambiar el NIP (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte si al acudir a tu cita para recoger la tarjeta, no te la dan, debes entrar al Buscador de Estatus y dirigirte a la sección de Ventanilla Virtual para hacer un reporte y recibir ayuda personalizada.

Desde la Ventanilla Virtual de llenar un formulario seleccionando la opción “Acudí a la cita donde me entregarían mi tarjeta del Banco del Bienestar, pero no me atendieron”, para que personal de la coordinación se ponga en contacto contigo.

Recuerda que no hay fechas de pago específicas, por lo que la fecha en que recibas el primer depósito después de que te entreguen tu tarjeta no será la misma que la de los otros becarios. Aunque sí pasan más de 45 días puedes reportar la situación a través de un formulario disponible en la Ventanilla Virtual.