“Temía no despertar”; Alex Bisogno ROMPE EN LLANTO en Ventaneando al hablar del trasplante de hígado de Daniel Bisogno

Durante la tarde de este 05 de septiembre se dio a conocer en Ventaneando que Daniel Bisogno ya recibió su trasplante de hígado y la operación fue exitosa. En este sentido, Alex Bisogno, hermano del presentador, rompió en llanto al contar cómo fue todo el proceso de la cirugía.

¿Cómo se encuentra Daniel Bisogno?

En entrevista, Alex dio el parte médico de su hermano y comentó que tenía sentimientos encontrados, pues aunque la operación había salido de acuerdo a lo planeado, los médicos les habían señalado que las próximas horas eran críticas pues aún estaba la posibilidad de que su cuerpo rechazara el órgano.

De igual manera, el entrevistado rompió en llanto al recordar el difícil proceso que ha sido para la familia y también reveló lo que platicó con su ser querido antes de que fuera sometido a la intervención quirúrgica.

“El camino de casa de mi hermano al hospital... mi hermano al final, yo daría la vida por él (...) fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ‘Si algo me pasa encárgate de que no le falte nada a Michaela”, comentó y añadió:

“No iba a llorar, pero llevo tantos meses con estas emociones... ha sido los meses más difíciles para toda la familia. Para nosotros esta operación es el cierre de un ciclo de terror. Somos una familia bien unida, eso nos ha ayudado a salir adelante porque de otra forma no existe manera de salir de pruebas tan difíciles”.

Alex detalló que la familia llegó con Bisogno en la tarde de ayer al hospital y externó que espera que apartir de esto Daniel pueda recuperar su vida.

“Él entró a quirófano a las ocho de la noche, iba a ser difícil porque Daniel había tenido ingresos por la vesículo. Duró seis horas, tuvieron que remover muchas cicatrices, de todos los problemas que tuvo anteriormente. El hígado que tenía estaba inservible, Daniel sobrevivía con los medicamentos, porque el órgano ya en cualquier momento hubiera sido correr al hospital en urgencia, afortunadamente no fue así”.

