Aprobación de la Reforma Judicial lleva al peso mexicano a rozar las 20 unidades por dólar

Imagen de archivo. Un empleado bancario ingresa nuevas cifras que muestran los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense y el euro en un banco en Ciudad de México, México. 5 de agosto de 2024.REUTERS/Henry Romero

La madrugada de este miércoles 4 de agosto la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación y durante la apertura de los mercados el peso mexicano inició cotizando alrededor de 19.84 unidades por dólar norteamericano, marcando con ello una nueva depreciación del 0.71%.

Para el cierre de la jornada, la moneda mexicana se situó en 19.95, rozando la barrera de los 20 pesos, cifra que no alcanzaba desde el 6 de marzo de 2023. A partir de junio de 2024 y hasta este arranque de septiembre la moneda mexicana se ha depreciado alrededor de 16%.

Casi de forma simultánea, el Senado de la República anunció que ya se prepara para discutir y votar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para destituir a los actuales ministros de la Suprema Corte, además de jueces y magistrados para posteriormente cubrir dichas plazas a través del voto popular.

De acuerdo con Banco Base, “la reforma es un riesgo para el crecimiento económico de México pues debilitará el marco jurídico, lo que frenará la nueva inversión extranjera directa y eventualmente la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que ya están en el país”.

En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma al Poder Judicial y el dictamen será turnado a la Cámara de Senadores para su discusión y posterior votación. Crédito: canaldelcongreso / YouTube

La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades financieras como Citibanamex, Morgan Stanley UBS, así como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.

Por su parte, López Obrador ha desestimado el posible impacto del paquete de reformas constitucionales de su denominado Plan C y sostuvo que México seguirá siendo un país atractivo para las inversiones. Por ello felicitó a los diputados de las bancadas de la 4T por la aprobación del dictamen.

“No hay razón para preocuparse, felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el poder judicial y que no se olvide que de lo que se trata es que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros”, afirmó el titular del Ejecutivo mexicano.

El peso mexicano sigue tendencia a la baja

Las pérdidas de la moneda mexicana se presentan en un contexto de debilidad del dólar, que en esta jornada tuvo un retroceso de 0.34% tras las cifras del mercado laboral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal recorte antes de los previsto las tasas de interés.

Mientras otras divisas registraron ganancias debido a estos factores (Japón, Corea del Sur, Polonia, Hungría, Sudáfrica), el superpeso mexicano mantuvo la tendencia hacia la baja que arrastra desde la elección del 2 de junio, a partir de la cual acumula pérdidas de casi tres pesos por dólar.

El escenario para la economía de nuestro país luce complejo debido a que la nueva legislatura, que se instaló este domingo, donde Morena y los partidos aliados de la 4T tienen mayoría calificada, por lo que se espera que la reforma sea aprobada en el Congreso, lo que elevaría la aversión al riesgo sobre México, apuntan los analistas económicos.

Crédito: Infobae

AMLO confía en la fortaleza del peso frente al dólar

Andrés Manuel López Obrador aseguró el 24 de agosto que el peso mexicano no se devaluará durante su administración y enfatizó que “por primera vez en 50 años, nuestro peso no se ha devalado y no se va a devaluar. Somos hoy la segunda moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar”.

Las declaraciones del mandatario ocurrieron en una gira por el estado de Sonora, donde inauguró obras del sistema portuario nacional en Guaymas.

“Todos los mandatarios que me precedieron vieron al peso mexicano depreciarse frente al dólar. En mi mandato, logró apreciarse”, expresó el presidente ante los temores que generan en el mercado financiero sus reformas constitucionales.