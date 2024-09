Esta es la marca que habría vetado a Adrián Marcelo en La casa de los famosos

Adrián Marcelo se ha convertido en el villano de la segunda temporada del reality show coproducido por Endemol y Televisa. (@mrrobot, El 5, YouTube)

Adrián Marcelo está en el ojo del huracán debido a sus recientes declaraciones que han provocado una inminente crisis en La casa de los famosos México. Según se conoce, las mayores marcas patrocinadoras amenazan con abandonar el proyecto, poniendo en peligro su continuidad.

El polémico youtuber de Monterrey ha generado una ola de descontento al interior y exterior del programa. Y es que sus actitudes y contundentes comentarios contra otros participantes, especialmente los integrantes del Team Mar, han sido ampliamente criticados.

En particular, su confrontación con Arath de la Torre y Gala Montes ha causado gran controversia. Marcelo ha llegado al extremo de hacer referencias sobre la familia de De la Torre, lo que preocupa al actor por la seguridad de sus hijos y su esposa.

El malestar no se limita a los residentes de la casa; también ha alcanzado a los conductores del programa y a miles de fanáticos que exigen su salida. Según se ha difundido en redes sociales, el comportamiento de Marcelo estaría violando los límites establecidos, lo cual podría resultar en la retirada de marcas que apoyan al show.

La intensidad subió de nivel al interior del reality Crédito: Televisa

La producción de Televisa, una de las más ambiciosas de la empresa, podría sufrir un revés significativo si no encuentra una solución rápida, pues la presión de los patrocinadores, quienes han dado un ultimátum para retirar su apoyo si Marcelo sigue en el show, es cada vez más intensa.

Qué famosa marca no quiere ser vinculada con Adrián Marcelo

Ahora, ha sido el periodista Michelle Rubalcava quien reveló información que le brindó “alguien muy allegado a Televisa”.

“Pues resulta que no vamos a ver a Adrián Marcelo en lo que resta del juego saboreando, ni comiendo ni disfrutando de los productos de Holanda. Porque Holanda sí está muy despierto y resulta que Holanda no quiere que lo vinculen con la imagen de Adrián Marcelo, para nada. Que las instrucciones fueron ‘Adrián Marcelo no puede ni una paletita comerse de nosotros, porque nos vamos del programa y de Televisa’”, contó en su programa.

Adrián ha sido fuertemente criticado tras amenazar a Arath de la Torre de revelar "una bomba" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Que Holanda ha visto obviamente todas las cosas tan horribles, ellos dicen ‘lo que Adrián Marcelo hace no es un juego, eso ya supera el jugar, eso ya es un daño’. Fíjense, cómo Holanda está más despierto que la producción”, refirió el reportero.

“Adrián Marcelo anda limpiendo el embarradero que ya cometió, pero que Holanda ya dijo ‘él no puede agarrar ningún proyecto de Holanda en lo que resta del juego’ y con razón ya he visto que no agarra nada”.

Según el youtuber, Adrián Marcelo ha puesto como pretexto que quiere “ponerse en forma” y no comer productos con azúcar, como los de Holanda, cuando en realidad lo tendría prohibido.

Crista Montes, mamá de Gala Montes, denunció a Adrián Marcelo por violencia de género contra su hija (Instagram)

“Adrián dice ‘ahorita no voy a comer nada de eso, porque quiero aprovechar para ponerme bien fuerte’. Así se está justificando, que no va a agarrar paletas y eso porque quiere seguir estando muy fit, pero la realidad es que Holanda ya mandó a la producción que no quieren que se vincule su imagen con la marca”, recalcó.

Esta no es la primera vez que un participante de un reality show crea fricciones dentro y fuera de la pantalla; sin embargo, el impacto de las acciones de Adrián Marcelo podría resultar particularmente severo dado el nivel de inversión y las expectativas puestas en La casa de los famosos México. Queda por ver cómo manejará Televisa esta crisis y si logrará mantener el apoyo de las marcas anunciantes.