Reyna Ramírez y AMLO discuten sobre señalamientos de influencias en licitaciones: “No voy a debatir contigo”

El presidente López Obrador fue confrontado por la periodista Reyna Haydee Ramírez durante la mañanera de este martes. Credito:cuartoscuro credito: captura

La periodista sonorense Reyna Haydee Ramírez, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) protagonizaron, de nuevo, una discusión durante la conferencia de prensa mañanera de este martes.

Esto, luego de que la periodista le preguntara al mandatario cuántos funcionarios de primer nivel se encontraban sancionados por temas relacionados a la corrupción, a lo que el Presidente señaló que ninguno, pues escogió muy bien a su gabinete para que no se dieran estos casos, aunque, señaló, el caso de Segalmex ya se está revisando.

AMLO recordó que se ahorraron 2 billones de pesos por no permitir la corrupción y ser un gobierno austero.

Más adelante, la periodista cuestionó a AMLO por presuntas adjudicaciones directas a amigos, parientes y conocidos de funcionarios de alto nivel, incluyendo los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en obras públicas.

Ante esto, AMLO respondió que “eso que sostienes no es cierto, nosotros no permitimos la corrupción, no hay amiguismo, no hay influyentismo, no hay nepotismo, no hay corrupción (...) estoy todo el tiempo como guardián del presupuesto público que es dinero del pueblo, entonces, Reyna, ya no es como antes, y desde luego, no todos van a estar de acuerdo con nosotros, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero sí te puedo decir que no somos corruptos”.

Encuesta Encoll, AMLO

AMLO aseguró que quienes tenían a su cargo las obras actuaban con honestidad, y mucho más los ingenieros militares.

“Nuestros adversarios son muchos, tú acabas de decir que yo termino con 70% de aprobación, no es para presumir, pobremente 73% en la última encuesta”, expuso el mandatario.

Tras esto, AMLO mostró una encuesta de Enkoll que le daba el 76% de aprobación a AMLO, el 21% de desaprobación y el 3% que no sabía.

“Desde hace como 50 años no terminaba así un presidente, ofrezco disculpas, se me pasó la mano, pero hoy tenía ganas de venir a presumir, y vaya que nos atacaron, también en eso primer lugar, después del presidente Madero que ha sido el más atacado en toda la historia, y esto es un triunfo porque ni el dinero ni los medios de información, el poder mediático pudieron, con toda su guerra sucia, no en los últimos tiempos, sino años atacándonos”, dijo AMLO.