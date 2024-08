Esta es la verdad sobre el “aviso” de convertir tus puntos Infonavit en dinero

Los puntos Infonavit son un sistema de puntuación que determina la capacidad de los trabajadores para acceder a un crédito hipotecario. / Archivo Infobae

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en México utiliza un sistema de puntuación para determinar la capacidad de los trabajadores para acceder a un crédito hipotecario. Los puntos Infonavit se calculan en base a varios factores, incluyendo el salario diario integrado, la edad, los bimestres cotizados, el saldo en la subcuenta de vivienda y otros factores como la estabilidad laboral y el comportamiento de la empresa.

Mantén un trabajo estable y asegúrate de que tu empleador realice las aportaciones al Infonavit de manera regular y puntual. Aumenta tu salario, realiza aportaciones voluntarias a tu subcuenta de vivienda y mantén un buen historial crediticio. También puedes unir créditos con alguien más que cotice en el Infonavit y consultar regularmente tus puntos para asegurarte de que todo esté en orden.

Es importante destacar que la estabilidad laboral es crucial para aumentar tus puntos Infonavit. Asegúrate de que tu empleador realice las aportaciones al Infonavit de manera regular y puntual. También es importante aumentar tu salario, ya que un salario más alto puede ayudarte a acumular puntos más rápidamente.

Por eso, los puntos Infonavit son un sistema de puntuación que determina la capacidad de los trabajadores para acceder a un crédito hipotecario. Siguiendo estos consejos, puedes aumentar tus puntos y acercarte a tu objetivo de obtener un crédito Infonavit. Recuerda que la estabilidad laboral y el aumento de salario son clave para aumentar tus puntos Infonavit.

¿Cómo se acumulan los puntos Infonavit?

La compra de una casa es uno de los logros más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, para muchos, este sueño puede parecer inalcanzable debido a la falta de recursos económicos. Es aquí donde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) juega un papel fundamental, brindando créditos hipotecarios a los trabajadores mexicanos.

La relación edad-salario es el primer criterio que se utiliza para calcular los puntos Infonavit. De acuerdo con la tabla publicada por la institución, las personas que tienen entre 43 y 49 años y cuyos ingresos ascienden a 11.1 UMA (más de $837.939 al día) son las que obtienen la mayor cantidad de puntos en este campo, con un total de 76.

Por otro lado, las personas más jóvenes, entre 21 y 34 años, con un sueldo equivalente entre 3.7 y 5.2 UMA (más de $279.313 y menos de $392.548 al día), obtienen 62 puntos.

Siguiendo estos consejos, podrás aumentar tus posibilidades de obtener el crédito hipotecario que necesitas para comprar tu casa. / Archivo Infobae

El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda es otro factor importante para acumular puntos Infonavit. Este ahorro se forma con las aportaciones patronales a la institución y permite sumar entre 24 y 39 puntos. Finalmente, la estabilidad laboral demostrada a través de los bimestres cotizados también es un criterio fundamental, otorgando entre 16 y 38 puntos dependiendo del número de bimestres acumulados.

Con ello, para acumular puntos Infonavit y hacer realidad tu sueño de tener casa propia, es importante tener una buena relación edad-salario, un ahorro acumulado en tu Subcuenta de Vivienda y una estabilidad laboral demostrada. Siguiendo estos consejos, podrás aumentar tus posibilidades de obtener el crédito hipotecario que necesitas para comprar tu casa.

¿Estos puntos se pueden convertir en dinero?

La pérdida del empleo es un tema delicado para cualquier trabajador, y más aún cuando se trata de acumular puntos Infonavit para acceder a un crédito hipotecario. Por ello es importante entender qué sucede con tus puntos Infonavit en caso de que tu relación laboral llegue a concluir y cómo protegerlos.

En primer lugar, es fundamental entender que los puntos Infonavit son intransferibles y no tienen equivalencia en dinero. Además, no determinan el monto de tu crédito, el cual se establece con base en tu salario. Sin embargo, si pierdes tu trabajo, es importante saber que no pierdes tus puntos Infonavit de inmediato. Siempre y cuando no dejes de cotizar durante más de dos meses, puedes conservar tus puntos.

Con los 116 puntos que exige la institución, puedes acceder a diferentes productos, como Crédito Infonavit Tradicional, Infonavit Total, Cofinavit y Cofinavit. / Archivo Infobae

Sin embargo, si tardas más de dos meses en encontrar un nuevo trabajo, perderías los puntos correspondientes al tiempo de cotización continua. Esto significa que tendrías que volver a acumularlos, lo que podría tomarte de uno a más de dos años. Por lo tanto, es crucial que consigas rápidamente un trabajo en el que te ofrezcan prestaciones para no perder tus puntos.

Para proteger tus puntos Infonavit, es importante tener una estrategia clara en caso de despido. Debes buscar un nuevo empleo que te permita seguir cotizando y acumulando puntos. Además, es fundamental entender que con los 116 puntos que exige la institución, puedes acceder a diferentes productos, como Crédito Infonavit Tradicional, Infonavit Total, Cofinavit y Cofinavit Ingresos Adicionales.

Por eso, la protección de tus puntos Infonavit es fundamental para acceder a un crédito hipotecario y hacer realidad tu sueño de tener casa propia.