“Me voy a regresar a Tierra”: Briggitte Bozzo pide que ya NO voten por ella tras besar a Sian Chiong

(Vix)

El inesperado beso de Briggitte Bozzo y Sian Chiong en ‘La Casa de los Famosos México 2024′ causó conflictos en Team Tierra y Team Mar; Ricardo Peralta se lanzó en contra del actor cubano porque considera que cayó en una estrategia de la actriz para esquivar la eliminación del próximo domingo 1 de septiembre, mientras que ella enfrentó a sus compañeros de cuarto.

Fue durante la madrugada de este 31 de agosto cuando Chiong besó a Bozzo en la fiesta semanal. Aunque el beso pasó por desapercibido por las cámaras, los habitantes se encargaron de sacarlo a relucir en varias ocasiones. Tal fue el caso del Team Mar, pues todos lanzaron una bulla cuando la actriz entró al cuarto.

“No está mal estar enamorada”, comentó Karime Pindter.

Ricardo Peralta y Gomita confirman el encuentro romántico. |Crédito: VIX

“Team Mar, no voten por mí, déjenme ir. Ya no quiero estar con este grupo de personas que lo único que hacen es difamarme (...) Me voy a regresar a Tierra. Que me saquen para que sufran”, comentó Briggitte Bozzo directamente a la cámara.

Aparentemente, la actriz lanzó este comentario en tono de broma debido a la bulla que recibió por parte de sus compañeros. No obstante, varios de ellos se sorprendieron con su declaración.

“¿Ya hay pleitos en Mar? Bueno, es normal”, declaró Arath de la Torre.

La actriz aparentemente se molestó con su equipo. Crédito: ViX

Briggitte Bozzo defiende a Adrián Marcelo

En esa misma conversación, Arath de la Torre compartió su opinión sobre Araceli Ordaz ‘Gomita’: “Yo creo que no es mal ped*, está influenciada”.

Esto molestó a sus compañeras, quienes de inmediato explicaron por qué la conductora no sería ‘buena persona’ con ellas. Karime Pindter aseguró que la conductora ‘sí es mala onda’ por todas las cosas que le ha hecho durante el reality y Gala Montes la respaldó.

“Entonces no vuelvan a decir que Adrián es buen ped*”, agregó el conductor de ‘Hoy’.

El youtuber ya prevé alguna clase de repercusión por sus palabras contra el actor de Televisa. (Captura de pantalla Vix / IG Arath de la Torre)

Entonces, Karime Pindter explicó a qué se refería cuando comentó que Adrián Marcelo lanzó un buen discurso en la cena de los nominados: “Nadie ha dicho que ese pende*o es buen ped*, lo que fue que dijo un speach bonito, más no voy a caer en su nominación”.

La situación empeoró cuando Briggitte Bozzo comentó que Adrián Marcelo no le cae tan mal: “Es que yo no he tenido conflictos con él”.

“Pero somos un equipo. Yo te apoyo en tus pendejad*s, tú me apoyas en las mías”, concluyó Karime Pindter aparentemente molesta por la actitud de sus compañeros.