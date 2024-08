Gomita y Agustín habrían estado muy juntos en la suite, según el video filtrado

Gomita y Agustín (Captura de pantalla Vix)

Cada semana el líder de La Casa de los Famosos tiene el privilegio de dormir en la suite, una recámara con jacuzzi, baño propio, bebidas y snacks, también puede invitar a alguien a dormir con él o ella, pero en esta ocasión todos los habitantes —menos Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo— tienen turnos para subir a dicho lugar.

La primera noche de Agustín como líder de la semana fue con Gala Montes, “hasta que se te hizo”, dijo ella. Ambos habían demostrado tener cierta atracción mutua a pesar de ser de distintos equipos, por lo que terminaron besándose en la cama.

Es por esto que la expectativa de lo que podría ocurrir entre Agustín y Gomita creció, se sabe que la comediante Araceli Ordaz fue rechazada por él, pero todo parece indicar que hubo extraños movimientos bajo la sábana.

La noche comenzó con una cena acompañada de vino (Captura de pantalla Vix)

La plataforma Vix no dejó que el público viera todos los detalles de Gomita y Agustín durmiendo juntos, pero finalmente se liberaron los videos de ambos.

En la grabación se pudo ver que se echaron la colcha encima cuando estaban acostados y después de eso, la mano de alguno de los dos subió y bajó con velocidad a la altura de la pelvis de Gomita. Por su parte, Agustín mostró una cara de relajación y ella se cubrió el rostro con la otra mano.

Se desconoce si hubo algún tocamiento o acercamiento íntimo, pero los movimientos dejaron mucho a la imaginación, todo ocurrió durante algunos segundos bajo las sábanas y el resto de la noche no fue publicada. Hay quienes afirman que quizá Gomita estaba tratando de propiciar algún contacto o que simplemente se acomodó la ropa. Estos videos se revelaron durante Cuéntamelo ya!

Los integrantes del cuarto Tierra tuvieron sospechosos movimientos de manos Crédito: Cuéntamelo Ya!

Por otra parte, hay quienes aseguran que “pasó algo” en esa cama, lo cual tiene un margen de error bastante grande, ya que Agustín no siente atracción por Gomita e incluso se ha besado con Gala Montes en repetidas ocasiones.

Además, ambos tuvieron esta conversación en torno a los dulces que hay en la suite, la charla fue interpretada como una indirecta de total rechazo:

Gomita: Vamos a guardarlos todos porque luego te da culpa comértelos

Agustín: Las gomitas no las guardes, igual esas no me dan tentación, no me gustan

Gomita: Sí, ya sabemos que no te gustan las gomitas

Así reaccionó Gomita al beso de Agustín y Gala Montes

En su conversación en la cocina, Gomita no perdió la oportunidad de preguntarle directamente a Agustín sobre la noche anterior. En tono relajado, pero curioso, dijo: “¿Cómo te fue ayer? Cuéntame.” Ante la pregunta, Agustín, aunque inicialmente reacio, confesó: “Dormimos abrazados, pero tranquilos.”

Agustín le confesó a Gomita que cuando pasó la noche con Gala Montes, hubo besos y caricias entre ellos. (ViX +)

La respuesta no provocó celos ni incomodidad en Gomita, quien sonrió y comentó: “¡Sí! Te pusiste nervioso, qué bien, Agus. Muy bien.”

La reacción serena de Gomita, que sorprendió a muchos seguidores del programa, generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales. Muchos internautas mostraron su incredulidad ante la calma de la influencer, sugiriendo que en realidad estaba actuando y muriendo de celos. Uno de los comentarios destacados decía: “Gomita sabemos que estás actuando. Mueres de celos”.