Aracely Arámbula destapó que hijos de Luis Miguel están enamorados: “Ya tiene novia”

La actriz contó que uno de sus hijos ya vive su primer amor (Crédito: Cuartoscuro)

Durante una entrevista con el programa De primera mano, la actriz Aracely Arámbula reveló que uno de sus hijos ha comenzado a vivir su primer amor, lo cual le llena de felicidad. Sin especificar si se trata de Miguel, de 17 años, o de Daniel, de 15, Arámbula expresó su alegría y orgullo porque sus hijos están explorando nuevas etapas en su vida.

Aracely Arámbula, quien mantiene su vida personal normalmente en privado, ha empezado a compartir más detalles sobre sus adolescentes, también hijos del súper famoso Luis Miguel.

Durante la conversación, la actriz mencionó que se siente extremadamente feliz al saber que sus hijos están bien y encontrando felicidad propia. En sus palabras, “Solamente tiene novia uno de mis hijos, pero ya el otro también está enamorado”.

Se desconoce si Luis Miguel mantiene contacto con sus hijos adolescentes (Foto: Archivo)

Este acercamiento a la intimidad familiar ha sido sorpresivo para muchos, dadas las frecuentes reservas de Arámbula al respecto.

“¡Ah no, bueno! Sí, pero amo, amo, yo soy muy feliz. ¿Sabes qué diría mi papá? Que soy muy alcahueta”, aseguró.

La actriz que protagoniza la obra de teatro Perfume de Gardenia, mencionó además, que aunque su hijo al que mencionó le pidió que no compartiera detalles de su vida sentimental, se siente demasiado orgullosa para no hacerlo.

Se refirió a este tema con humor durante la entrevista, diciendo: “Me va a regañar porque ya me dijo: ‘Mamá, no estés contando de mí’. ‘Ah, bueno’, le dije yo, pero es que estoy muy orgullosa”.

Los niños crecieron con su abuelo como figura paterna (The Grosby Group)

De acuerdo con la conversación en el programa de Imagen Televisión, Arámbula también comentó sobre el creciente interés de sus hijos por la actuación, un campo que les llama mucho la atención.

“Les encanta y les llama mucho la actuación. Ver también las telenovelas que hago; ahora es el punto donde empiezan a entender y razonar más sobre mi trabajo,” dijo ella.

La reconocida actriz, ex pareja del intérprete de Será que no me amas y madre de sus dos hijos, también había hablado previamente sobre la novia de su hijo en el programa Ventaneando.

Una imagen donde supuestamente se ven Miguel y Daniel de espaldas circuló hace unos meses entre los fans de Luis Miguel (Foto: X)

Arámbula describió positivamente a la joven, y enfatizó la buena relación que tiene con ella y con su familia: “Conozco muy bien a la novia, a sus papás. Es una niña hermosísima que la quiero mucho, la amo, mi Majito bella”.

Es evidente que Aracely Arámbula valora profundamente la felicidad y el bienestar de sus hijos, y aunque sea tentada a compartir más de lo que a sus propios hijos les gustaría, el amor y orgullo que siente hacia ellos son el motor principal de sus declaraciones públicas.