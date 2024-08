Esta es la propuesta en la que el PAN y AMLO coinciden que debe ser incluida en reforma al Poder Judicial

AMLO y el PAN hicieron una propuesta similar relacionada con la reforma al Poder Judicial Foto: EFE/ Isaac Esquivel

En medio del desacuerdo entre fuerzas políticas por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Partido Acción Nacional (PAN) coincidieron en que hay una propuesta que no está incluida en el dictamen actual, pero que debería ser integrada.

La propuesta es crear la figura de jueces sin rostro, que consiste en proteger la identidad de los juzgadores que deben decidir en casos relacionados con el crimen organizado, para así evitar que los delincuentes amenecen su integridad o la de sus familiares.

Desde su conferencia de prensa matutina, López Obrador solicitó que alguno de los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) proponga incluir esta medida de protección.

“Hay algo que pienso que debe tener la reforma, que se nos fue, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada”, explicó.

AMLO y Marko Cortés coincidieron en que debe haber un sistema de protección para los jueces Crédito: Cuartoscuro

AMLO agregó que las amenazas son un problema al que también se enfrentan las autoridades locales. En ese sentido, sostuvo que es necesario “un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozcan, buscar una forma que se pueda hacer porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones. Es lo que nos sucede también con policías, si son policías municipales están más expuestos porque conocen a sus familiares”.

Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, se expresó de manera similar durante la conferencia de prensa en la que presentó una contra propuesta de reforma al PJF.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es jueces federales sin rostro para delincuencia organizada, para narcotráfico, para secuestro, para extorsión y para trata de personas; para que entonces sí haya una justicia y los jueces no se vean amenazados de vida, ellos o sus familias”, indicó.

El líder del PAN afirmó que es una medida “sumamente importante ante las circunstancias que estamos. Hoy el crimen organizado se ha expandido en el territorio nacional, ya no sólo secuestra, ya no sólo extorsiona, ya no sólo mata, ya genera terror constante a las familias, las calla”.

Así funciona el mecanismo de jueces sin rostro

El mecanismo de jueces sin rostro se implementa para proteger la identidad de los jueces en casos de alto riesgo, como aquellos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo. Este sistema funciona al mantener en el anonimato total la identidad de los jueces, evitando que sus nombres y rostros sean conocidos por el público y las partes implicadas en los juicios. Además, se adoptan estrictas medidas de seguridad para salvar la integridad física de los jueces y sus familias. Los procedimientos judiciales pueden llevarse a cabo en sesiones cerradas, sin la presencia del público y, en ocasiones, de forma remota para minimizar el riesgo.