Especialista asegura que Adrián Marcelo interpreta un personaje en La Casa de los Famosos México

Especialista se hace viral en TikTok al defender las actitudes de Adrián Marcelo (ViX)

Así como hay habitantes de La Casa de los Famosos México que tienen todo el cariño del público, existen algunos que se han ganado varios comentarios negativos en redes sociales, tal es el caso de Adrián Marcelo. El conductor regiomontano se convirtió en uno de los famosos menos queridos después de los enfrentamientos que protagonizó con Gala Montes y Arath de la Torre.

Internautas de diferentes partes se han pronunciado a favor y en contra de sus actitudes, incluso algunos colaboradores de Televisa se han vuelto parte de la discusión. Mientras algunos aseguran que su participación es completamente “deplorable”, otros mencionan que no es más que una simple actuación para hacer más entretenido el juego.

Por otra parte, mientras el debate en redes sociales sigue en aumento, un especialista se hace viral en TikTok al defender las actitudes del participante. Por lo que se puede observar, todo ocurrió en el programa conducido por Maca Carriedo, quien también se muestra molesta al escuchar las declaraciones.

Qué dice el psiquiatra sobre las actitudes de Adrián Marcelo

De acuerdo con el especialista, Adrián Marcelo construyó todo un personaje desde 2011, pues en ese tiempo lo que buscaba era atraer el mayor número de seguidores a sus redes sociales. “A mí me parecería un juego y un personaje, tendríamos que entender que Adrián Marcelo en el 2011-2013 era un personaje en construcción que trataba de ser disruptivo, de ganar seguidores y yo, personalmente, que he seguido un poco la carrera de Marcelo, es alguien que vive de ser disruptivo,” detalló.

Sin embargo, ante la insistencia de la conductora por conocer las razones que lo llevaron a publicar una serie de comentarios agresivos hace más de diez años; el especialista en salud mental aseguró que es imposible que se puedan diagnosticar personas vivas a través de la pantalla.

“En realidad creo que tenemos muy poca información para poder lanzarse, y eso genera desinformación, que no queremos que pase, un diagnóstico bien hecho tiene que ser en un set profesional, en una solicitud de consulta. No andamos los psiquiatras contra lo que pasa comúnmente en las reuniones sociales, no andamos analizando a los vecinos”, puntualizó.

Especialista menciona que Adrián Marcelo es un personaje en La Casa de los Famosos México Crédito: TikTok/@joncam6

De esta forma, dejó claro que el debate que surge en redes sociales no tiene fundamentos, pues es imposible diagnosticar a una persona que no está frente a frente, además, agregó que los psiquiatras no pueden analizar a todas las personas con las que conviven, pues debe existir un acuerdo previo. Finalmente, invitó a todos los seguidores del reality show a informarse correctamente sobre el tema, mientras que la presentadora mencionó que no siempre hay que confiarse en los hilos que surgen en X.

Qué es una persona disruptiva

Aunque el especialista se limitó a dar algún diagnóstico, mencionó que Adrián Marcelo era una persona disruptiva, es decir, alguien que desafía el status quo y provoca cambios significativos en la manera en que se hacen las cosas. Este tipo de persona suele cuestionar las normas establecidas y buscan soluciones innovadoras que pueden transformar industrias, mercados o sistemas.

En el ámbito empresarial o tecnológico, los disruptores son conocidos por desarrollar productos o servicios que alteran los enfoques tradicionales, generando nuevas oportunidades y a veces desplazando a las empresas o prácticas existentes. Generalmente, la disrupción puede ser positiva al promover mejoras y avances, aunque también puede ser desafiante para aquellos que deben adaptarse a nuevas formas de operar.

En resumen, una persona disruptiva se caracteriza por su capacidad de transformar problemas en oportunidades mediante la creatividad y la innovación, pues suelen reaccionar de manera proactiva y creativa ante los desafíos y retos.

(Captura de pantalla YouTube/@multimedios)