Por qué AMLO se identifica con La Casa de los Famosos; esto dijo en La Mañanera | VIDEO

‘La Mañanera’ de este 15 de agosto del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo tintes de una gala de La Casa de los Famosos México (LCDLF México), controvertido reality show de Televisa. El mandatario fue cuestionado en torno al reciente pronunciamiento hecho por la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) en la Ciudad de México, ante la violencia verbal de la que fueron víctimas dos de sus participantes.

La segunda temporada de LCDLF México ha sido definida “tóxica” por cientos de miles de usuarios en redes sociales. La semana pasada, los habitantes se involucraron en una discusión en la que las actrices Gala Montes y Briggitte Bozzo fueron víctimas de violencia verbal de parte de Adrián Marcelo.

El youtuber ha sido acusado misoginia, xenofobia y hacer apología a la violencia, debido a múltiples comentarios disfrazados de humor negro. Luego de minimizar el diagnóstico de depresión y ansiedad de Gala Montes y poner en entredicho su reputación, la SeMujer emitió un comunicado donde pide a la productora del programa, Rosa María Noguerón, tomar medidas contra este tipo de acciones:

“Me dirijo a usted, respecto a lo sucedido en el programa de televisión “La Casa de los Famosos México”, durante la noche del pasado martes 6 de agosto, cuando el participante Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres debido a que, de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz; situación que además fue difundida a través de las redes sociales”.

AMLO se compara con LCDLF México

El mandatario federal fue cuestionado sobre la controversia y el impacto del reality show de Televisa, durante ‘La Mañanera’ de este 15 de agosto. López Obrador reconoció que no ha visto la emisión televisiva, pero minimizó su impacto:

“La verdad no sé de qué se trata. Lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades y, si hay excesos, creo que afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar, o lo que no vale la pena”, expresó el presidente.

Sin embargo, sorprendió a la prensa reunida en Palacio Nacional, al hacer un símil entre la polémica que rodea al programa y la campaña mediática de la cual fue objeto durante las pasadas elecciones:

“En las encuestas veo bien colocada a La Rosa (de Guadalupe). Es lo que puedo decir. Lo demás es que somos libres. Miren lo que hacen con el presidente de México, el mensaje de ‘narco presidente’, y no pasa nada, lo repiten millones de veces.

Seguramente hay agencias de publicidad del extranjero promoviendo todo esto y no pasa nada. Si acaso, lo que deberían hacer los dueños es autolimitarse por cuestiones de decencia, de ética. O sea, Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa, porque no creo que estén permitiendo vulgaridades, expresiones tóxicas o insultos. Eso depende de ellos”, indicó López Obrador, dejando entrever que la Secretaría de Gobernación no censuraría al reality show.

Estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho eco en redes sociales, donde cientos de miles de voces piden la expulsión de Adrián Marcelo.

