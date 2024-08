Wendy Guevara revela que fue discriminada en un antro de Polanco: “No me dejaron pasar”

(IG: @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara ha vuelto a ser tema de conversación, pero esta vez no por su carisma en la televisión, sino por un incómodo episodio en un exclusivo antro de Polanco, Ciudad de México.

En una reciente conversación con Paola Suárez, que rápidamente se viralizó en redes sociales, Wendy relató cómo le fue negada la entrada a un reconocido antro de la capital. La influencer describió la situación como un claro caso de discriminación, que la dejó sorprendida y molestó a sus compañeros, entre ellos su roomie, Nicola Porcella.

Así ocurrió el incidente

Según Wendy, el incidente ocurrió en un lugar que es conocido por su clientela de alto perfil. La influencer recordó cómo, al llegar al antro, fue testigo de cómo los guardias de seguridad rechazaron la entrada a varias chicas delante de ella, supuestamente por “verse vulgares”. Cuando llegó su turno, Wendy también fue bloqueada en la entrada, lo que provocó la ira de su amigo y excompañero de reality, Nicola.

“Les dicen a las muchachas en frente de mí: ‘tú vienes muy vulgar, no puedes pasar’... Cuando yo llegué, no me dejaron pasar y Nicola explotó: ‘¿Cómo no vas a dejar entrar a Wendy?’”, relató la influencer. La situación se tensó hasta el punto de que el gerente del lugar tuvo que intervenir, saliendo a ofrecer una disculpa a Wendy y permitiéndole finalmente el acceso.

Las creadoras de contenido se encontraron en la post gala de La Casa de los Famosos México Crédito: Cuartoscuro / IG, @paolitasuarez28

La respuesta del gerente y la reacción de Wendy

Wendy también compartió que, tras el altercado, el gerente del antro se disculpó personalmente con ella, reconociendo el error de los guardias. “Yo me peleé con el guardia feo, no podemos decir el nombre, pero está en Polanco”, comentó la influencer, dejando claro que, a pesar de la situación, sigue disfrutando asistir al lugar, aunque evitó revelar su nombre públicamente.

Wendy Guevara se ha consolidado como una figura influyente en las redes sociales, donde millones de seguidores siguen cada una de sus publicaciones. Este incidente ha generado un amplio debate en línea sobre la discriminación en los establecimientos nocturnos de alto perfil en México, donde la apariencia y la percepción parecen jugar un papel crucial en la admisión.

Aunque Wendy no reveló el nombre del antro, su relato ha puesto en evidencia las prácticas discriminatorias que todavía persisten en algunos lugares de la Ciudad de México. Sus seguidores han mostrado apoyo y solidaridad, destacando la importancia de su voz para visibilizar estos problemas, especialmente como integrante de la comunidad LGBTQ+.

Wendy Guevara no quiso dar a conocer el nombre del establecimiento. Walter Gomez Urrego