La historia de Gravity Falls que encabeza la lista de los libros más vendidos por Amazon México

Alex Hirish no suelta el primer lugar del ranking de los libros más vendidos por Amazon México y su obra “El libro de Bill” continúa encabezando la lista por dos semanas consecutivas.

Se trata de una historia narrada por el villano principal de la caricatura Gravity Falls, en el que relata su siniestro efecto en la historia de la humanidad y los secretos más oscuros de la familia Pines.

En el ranking de esta semana también se encuentra un clásico de la literatura internacional: “El principito”, escrito por el francés Antonie De Saint- Exupéry.

Otro de los libros que se ha convertido en un constante de la lista de los más vendidos por Amazon México es “Hábitos Atómicos”, el cual habla sobre las rutinas que se pueden mejorar en la vida.

Aquí está la lista completa de los 10 libros más vendidos este 9 de agosto:

1. El libro de Bill

Autor: Alex Hirsch

2. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

3. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

4. The Book of Bill

Autor: Alex Hirsch

5. El Principito

Autor: Antonie De Saint- Exupéry

6. Romper el círculo (It Ends with Us) (Tie-In)

Autor: Colleen Hoover

7. Romper el círculo

Autor: Colleen Hoover

8. Descubre a los mejores amigos

Autor: Tomás García Cerezo

9. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

10. Netter. Cuaderno de anatomía para colorear (3ª ed.)

Autor: J. T. Hansen

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Así leen en México

Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.