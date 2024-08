Captan a Bruno Mars vestido de mariachi en calles de CDMX; lo comparan con Pedrito Fernández |VIDEO

Mars ofrecerá dos conciertos: 9 y 10 de agosto. (TikTok @aleherrera1803)

Bruno Mars regresó a la Ciudad de México este 2024 para ofrecer tres conciertos en el renovado Foro Sol -ahora conocido como Estadio GNP Seguros-. El intérprete estrenó el nuevo escenario con un gran espectáculo que dio el jueves 8 de agosto, donde hizo un recorrido musical por sus temas más exitosos y sorprendió a sus fans capitalinos con ‘El sonidito’.

Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron con los mejores momentos del concierto, así como mensajes de cariño para el intérprete de temas como ‘Talking to the moon’ o ‘Locked out of heaven’. Entre los estas publicaciones destacó una en especial, se trata de un video donde el famoso aparece vestido como mariachi en calles de CDMX.

“Nuestro informante nos dijo que Bruno Mars está aquí a tres cuadras y por supuesto las trabajadoras se salieron de su junta para verlo”, contó la usuaria de TikTok @aleherrera1803 mientras manejaba rumbo al lugar donde supuestamente se encontraba Bruno Mars.

El artista ofreció un concierto en el renovado Estadio GNP Seguros TikTok: @aleherrera1803

Para sorpresa de muchos, los rumores eran ciertos, pues Bruno Mars estaba afuera de una casa de fachada amarilla con un look blanco y un sombrero de mariachi, además de un grupo de aparentes bailarines con huipil tricolor y sobreros de mariachi rojos; todos estaban grabando un video.

Las fanáticas no consiguieron acercarse al cantante debido a que se encontraba resguardado por su equipo de seguridad, no obstante, lograron grabarlo desde la lejanía.

El video se viralizó en redes sociales, donde varios internautas arremetieron en contra de las fans por no ‘desaprovechar’ su oportunidad, mientras que otros compararon a la estrella internacional de 38 años con nada más ni nada menos que Pedro Fernández.

El cantante no se ha pronunciado ante las comparaciones. Crédito: Cuartoscuro

- “We imagínate que ves un video y es Bruno afuera de tu casa grabando un video vestido de mariachi jajajaja bien random”.

- “¿Por qué no salieron a besarlo?”.

- “Sabia que se vestiría de mariachi porque en Brasil y Tokio hizo sus opening de acuerdo al país”.

- “Yo hubiera ido como loca a abrazarlo”.

- “Era Pedrito Fernández”.

- “Me muero, si lo veo correría a abrazarlo”.

Esta no es la primera vez que internautas mexicanos comparan a Bruno Mars con el intérprete de regional mexicano, pues aseguran que comparten varias característica físicas.